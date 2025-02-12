В Подмосковье сотрудница банка спасла пенсионерку от телефонных мошенников

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Телефонные мошенники убедили 68-летнюю жительницу Раменского передать им её сбережения — 2,5 млн рублей, злоумышленникам помешала сотрудница отделения банка, куда пенсионерка пришла снять деньги, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась с того, что на мобильный телефон пенсионерке позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга. Она заставила пенсионерку поверить, что с её счёта пытаются украсть деньги, поэтому их нужно срочно снять и передать доверенному лицу для размещения на безопасном счёте», — говорится в сообщении.Когда пенсионерка отправилась снимать деньги, она сильно нервничала, поэтому сотрудница банка заподозрила неладное и обратилась в полицию. Остальное происходило под контролем полицейских.
Когда мошенница позвонила и убедилась, что деньги сняты, она рассказала о времени прибытия курьера. И после передачи денег курьера задержали. Им оказался 20-летний житель Тюмени. Он рассказал, что нашёл эту работу через один из мессенджеров. По условиям, работодатели называют ему адреса, откуда нужно забрать деньги, и говорят, на какие счета их класть. За это они предложили платить 50 тысяч рублей в неделю.
Сейчас полицейские ищут остальных участников мошеннической схемы и выявляют их причастность к другим аналогичным преступлениям.
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