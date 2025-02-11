«Запугивания и манипуляции»: Эксперт рассказал о жестких методах мошенничества

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В ближайшее время комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрит пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством.
Речь идёт о запрете использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений. Перечень таких зарубежных мессенджеров будет формировать Роскомнадзор. Использовать российские мессенджеры для служебной коммуникации сотрудники этих организаций смогут только после того, как подтвердят свою личность через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Также пакет поправок предлагает обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тыс. пользователей из России проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг. Ещё одно из предложений — обязательная маркировка звонков от организаций, маркировка вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС: на экране телефона пользователя будет отображаться соответствующая информация, чтобы он мог понять, звонит ли сотрудник банка или мошенник.
Эксперт по информационной безопасности и IT-праву, управляющий RTM Group Евгений Царёв в беседе с «Радио 1» заявил, что борьба с мошенниками — это комплексная задача, поэтому она должна решаться также — комплексно.
По его словам, в настоящий момент основная масса мошенников находится не на территории России, чего не было раньше, и что усложняет ситуацию. Евгений Царев дал несколько советов, как уберечь себя от мошенничества и в сети, и в звонках по телефону.
Он подчеркнул, что в безопасности есть понятие «нулевого доверия» — когда ты не веришь ничему, перепроверяя.
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Также пакет поправок предлагает обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тыс. пользователей из России проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг. Ещё одно из предложений — обязательная маркировка звонков от организаций, маркировка вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС: на экране телефона пользователя будет отображаться соответствующая информация, чтобы он мог понять, звонит ли сотрудник банка или мошенник.
Эксперт по информационной безопасности и IT-праву, управляющий RTM Group Евгений Царёв в беседе с «Радио 1» заявил, что борьба с мошенниками — это комплексная задача, поэтому она должна решаться также — комплексно.
«Раньше мы пытались применять какие-то отдельные меры — они препятствовали работе. Но в итоге их было недостаточно. Сейчас попытка решить вопрос комплексно. А как каждая из этих мер будет работать в отдельности, пока до конца не ясно», — пояснил специалист.Фото: istockphoto/Ton Photograph
По его словам, в настоящий момент основная масса мошенников находится не на территории России, чего не было раньше, и что усложняет ситуацию. Евгений Царев дал несколько советов, как уберечь себя от мошенничества и в сети, и в звонках по телефону.
«Если это звонок, и вы понимаете, что что-то идет не так, нужно класть трубку. Потому что дальше могут быть запугивания и манипуляции. Сейчас это усугубилось тем, что злоумышленники делают слепки голоса, и чем дольше человек с ними общается, тем лучше и качественнее они могут сделать дипфейк и аудиофейк», — посоветовал специалист.
Он подчеркнул, что в безопасности есть понятие «нулевого доверия» — когда ты не веришь ничему, перепроверяя.
«Если вас обязывают совершить срочные действия, возьмите паузу, выдохните, пересмотрите все на официальных сайтах», — заключил Царев.
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Анастасия Панченко