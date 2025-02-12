Жителям Подмосковья перечислили мошеннические схемы ко Дню всех влюблённых

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Мошенники стали использовать новые схемы обмана в преддверии Дня всех влюблённых. Об этом предупредили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Например, мошенники создают поддельные сайты доставки цветов и подарков. Предлагая скидку на эксклюзивные букеты, они просят 100-процентную предоплату. Далее злоумышленники обещают прислать фото готового букета, но после оплаты прекращают общение и блокируют жертву, а человек теряет деньги.
Ещё одна афера заключается в отправке жертве цветов или подарков от так называемого «анонимного отправителя». Далее человеку поступает звонок якобы от менеджера компании доставки. Тот просит назвать СМС-код для подтверждения получения заказа. Так злоумышленники получают доступ к онлайн-банку или личному кабинету на портале госуслуг.
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«Другая уловка состоит в том, что человек получает письмо с выгодными скидками якобы от известного бренда. В нем содержится фишинговая ссылка, ведущая на сайт интернет-магазина. Для оформления покупки жертве предлагают ввести личные данные, банковские реквизиты или СМС-код. Так мошенники получают доступ к персональным данным человека и похищают деньги», – добавили в ведомстве.
Ещё одна афера заключается в отправке жертве цветов или подарков от так называемого «анонимного отправителя». Далее человеку поступает звонок якобы от менеджера компании доставки. Тот просит назвать СМС-код для подтверждения получения заказа. Так злоумышленники получают доступ к онлайн-банку или личному кабинету на портале госуслуг.
«Чтобы не стать жертвой мошенников, совершайте покупки только на проверенных сайтах. Не доверяйте заманчивым предложениям, не вводите личные данные на сомнительных сайтах, не переходите по подозрительным ссылкам. Не сообщайте код из уведомлений третьим лицам», – рекомендовали в региональном Мингосуправления.Там также посоветовали ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить её родным.
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Лора Луганская