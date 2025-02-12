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Жителям Подмосковья перечислили мошеннические схемы ко Дню всех влюблённых

Фото: iStock / Anna Ostanina

Фото: iStock / Anna Ostanina

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Мошенники стали использовать новые схемы обмана в преддверии Дня всех влюблённых. Об этом предупредили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Например, мошенники создают поддельные сайты доставки цветов и подарков. Предлагая скидку на эксклюзивные букеты, они просят 100-процентную предоплату. Далее злоумышленники обещают прислать фото готового букета, но после оплаты прекращают общение и блокируют жертву, а человек теряет деньги.
«Другая уловка состоит в том, что человек получает письмо с выгодными скидками якобы от известного бренда. В нем содержится фишинговая ссылка, ведущая на сайт интернет-магазина. Для оформления покупки жертве предлагают ввести личные данные, банковские реквизиты или СМС-код. Так мошенники получают доступ к персональным данным человека и похищают деньги», – добавили в ведомстве.


Ещё одна афера заключается в отправке жертве цветов или подарков от так называемого «анонимного отправителя». Далее человеку поступает звонок якобы от менеджера компании доставки. Тот просит назвать СМС-код для подтверждения получения заказа. Так злоумышленники получают доступ к онлайн-банку или личному кабинету на портале госуслуг.
«Чтобы не стать жертвой мошенников, совершайте покупки только на проверенных сайтах. Не доверяйте заманчивым предложениям, не вводите личные данные на сомнительных сайтах, не переходите по подозрительным ссылкам. Не сообщайте код из уведомлений третьим лицам», – рекомендовали в региональном Мингосуправления.
Там также посоветовали ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить её родным.

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В округе Мытищи отремонтируют крыши 46 домов
12 февраля 2025, 12:02

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт кровель проведут в 2025 году в 46 многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Мытищи в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Все кровельные работы будут проводиться с соблюдением мер безопасности. Зону работ огородят специальной лентой, рабочие будут использовать страховочные тросы и каски. Кроме того, для них будет проводиться специальный инструктаж», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что за ходом работ можно следить в онлайн-режиме: ссылки на трансляции с соответствующих камер видеонаблюдения размещены на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

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Жителям Подмосковья напомнили о мерах пожарной безопасности
12 февраля 2025, 11:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в зимнее время провели работники Мособлпожспаса с жителями городских округов Луховицы, Егорьевск и Шатура, сообщает пресс-служба ведомства.
«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили гражданам, что нужно регулярно проверять состояние отопительных приборов, розеток и удлинителей, чтобы не пропустить неисправность. Кроме того, они напомнили, что нельзя перегружать электросеть, просушивать вещи рядом с плитой, трогать электроприборы мокрыми руками и устанавливать их рядом со шторами, мебелью и другими легковоспламеняющимися объектами», — говорится в сообщении.
В ходе рейдов спасатели также напомнили, что при возникновении пожара нужно немедленно позвонить в службу 112. Горение в начальной стадии можно потушить водой или накрыть одеялом или покрывалом. При этом самостоятельно тушить электропроводку или включённые в сеть приборы категорически запрещено.

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#шатура
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В Подмосковье знаками направления поворота снабдят почти 500 участков автодорог
12 февраля 2025, 11:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На потенциально опасных участках региональных дорог Подмосковья установят более 10 тыс. шевронов – знаков направления поворота. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Работы для повышения безопасности по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут в 37 городских округах. В этом году шевроны появятся на 485 участках дорог региона, в том числе на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 м.
«Эти знаки информируют водителя о направлении поворота на отрезках дорог с плохой видимостью, где изгиб трассы сложно увидеть. Самое большое количество знаков появятся на автодороге «М-10 Россия – Сенеж» в Солнечногорске. Там на шести участках специалисты Мосавтодора смонтируют 408 шевронов», – рассказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
Наибольший объём работ выполнят в Дмитровском городском округе – на 34 участках дорог, включая участок, соединяющий деревню Новосёлки с деревней Тараканово Солнечногорского округа. В Наро-Фоминском округе безопаснее станет на 29 участках, а в Волоколамском – на 26. При этом самое большое количество шевронов – 46 – установят на крутом повороте у деревень Ченцы и Авдотьино.

В городской черте знаки обустроят в Подольске на проспекте Ленина, улицах Беляевской и Машиностроителей, в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа на улицах Калинина и Горбуновской, в Шатуре в Больничном проезде и на Кервском шоссе, других дорогах.

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#инфраструктура
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В домах Орехово-Зуевского округа заменят 12 лифтов
12 февраля 2025, 11:28

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Двенадцать лифтов планируется поменять в текущем году в пяти жилых домах Орехово-Зуевского округа в рамках реализации подмосковный программы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Лифты поменяют в домах по следующим адресам: город Орехово-Зуево, улица Карла Либкнехта, 9; город Ликино-Дулёво, улица Калинина, дома №№ 8А и д. 9А, а также город Ликино-Дулёво, улица 1 Мая, дома №№26А и 28А», — говорится в сообщении.
Новые лифты будут отличаться более тихим ходом и высокой скоростью. Кроме того, их оснастят современными системами безопасности.

Отмечается, что капитальный ремонт многоквартирных домов проводится по национальному проекту «Жильё и городская среда».

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В Подмосковье с начала года расширенный скрининг прошли 4,3 тыс. новорождённых
12 февраля 2025, 11:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 4,3 тыс. младенцев с начала года прошли в Московской области расширенный неонатальный скрининг. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Благодаря такому скринингу можно выявить 36 генетических заболеваний на ранней стадии. Среди них – детская спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и многие другие.
«Это позволяет вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов. С начала года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тыс. новорождённых. У 11 из них выявили генетические заболевания», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как пояснили в ведомстве, исследование выполняется в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из пятки. Если будет выявлено отклонение от нормы, с родителями свяжется специалист медицинской организации и разъяснит дальнейшие действия.

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