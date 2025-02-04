Басков раскрыл новую схему мошенничества от его имени

Николай Басков (Фото: соцсети)
Мошенники рассказывают об инвестициях и делают сомнительные финансовые предложения, действуя от имени певца Николая Баскова. Об этом исполнитель композиции «Шарманка» рассказал в социальных сетях, прикрепив один из мошеннических постов.
«Внимание, мошенники! Друзья, будьте бдительны! Сейчас появились мошенники, которые от моего имени рассылают сообщения и ссылки, приглашают в группы. Я не имею к этому никакого отношения! Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не отправляйте свои данные!» — написал певец.Фолловеры отреагировали на запись, недоумевая, что «кто-то еще может повестись на подобные посты».
Перед этим стало известно, что аферисты выманили у пенсионера из подмосковной Шаховской свыше четырех миллионов рублей. В МВД отметили, что подозреваемый уже задержан.
Читайте также:
Mash: сын поджег отца из-за наследства в Дагестане и получил 10 лет
Студент, призывавший к кастрации и убийству русских, пытается оспорить приговор
Росгвардейцы задержали дебошира в ТЦ на востоке Москвы — видео
Никита Кротов