Родителей предупредили о новой схеме мошенничества на онлайн-платформах

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Мошенники придумали новую схему обмана, на которую часто попадаются дети и подростки. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья.
«Отъём денег происходит через игровые онлайн-платформы. Аферисты предлагают бесплатно получить игровую валюту, с помощью которой можно усовершенствовать персонажа или купить уникальные предметы. Ребёнок может поверить собеседнику и перевести ему свои и родительские сбережения, а взамен ничего не получить», – информировали в надзорном органе.Там рассказали, что делать, чтобы уберечь ребёнка от обмана в сети. Нужно перечислись ему риски общения с незнакомцами в интернете; объяснить, что нельзя сообщать никакие личные данные о себе или о семье, номер банковской карты, пароли безопасности, коды из SMS.
На гаджетах ребёнка рекомендуется использовать родительский контроль, который позволяет ограничить перевод денег для внутриигровых покупок.
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Лора Луганская