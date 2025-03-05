Киберэксперт раскрыл, почему в России не удается победить мошенников

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Борьба с мошенниками в России напоминает игру в кошки-мышки, потому что как только государство прикрывает аферистам одну лазейку, те сразу же находят другую. Об этом заявил специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев. Однако, по его мнению, принимаемые против мошенников эффективны, так как без них количество звонков от злоумышленников было бы намного больше.
«Есть некоторые меры, которые не сильно очевидны, но они вводятся, и телекоммуникационные компании получают информацию об актуальности звонков. В итоге в большинстве случаев россияне просто не получают звонки от мошенников», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.Тем временем стало известно, что мошенники изобрели новую схему обмана, в этот раз связанную со слухами о возвращении западных брендов на российский рынок. Как сообщает «Петербургский дневник», аферисты звонят людям с предложением восстановить их бонусные карты через SMS-сообщения. Они убеждают жертв, что таким образом те смогут получить больше скидок и привилегий.
«На самом деле их цель – получить доступ к личной информации граждан, чтобы затем украсть деньги или оформить кредиты на их имя. Эксперты в области информационной безопасности настоятельно рекомендуют не поддаваться на такие уловки и проявлять особую осторожность при получении подозрительных сообщений с предложениями», — пишет издание.Читайте также:
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