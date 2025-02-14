Психоневролог раскрыла, почему мошенники легко обманывают подростков

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Мошенники легко обманывают современных подростков из-за их невнимательности, сниженных навыков планирования, неспособности строить причинно-следственные связи и принимать взвешенные решения. Об этом заявила психоневролог, ведущий эксперт союза «Здоровье Здоровых» Татьяна Батышева. По ее словам, столь подавленное состояние психики обусловлено гаджетами и цифровизацией.
«Во-первых, работа преимущественно с плоскостными изображениями приводит к несформированности трехмерной метрики и отсутствию стимуляции пространственного восприятия. Во-вторых, доступность технологий, осуществляющих быстрый поиск информации, привела к снижению необходимости ее долгосрочного хранения и целевой установки на долгосрочное запоминание», — пояснила эксперт в беседе с RT.Тем временем в Госдуме прокомментировали инициативу об обязательной маркировке звонков и создании платформы для сбора записей голосов телефонных мошенников. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Андрей Свинцов предположил, что работать эта платформа будет по принципу «фрод-рулетки», которая будет отыскивать голоса из массовых обзвонов. При этом он подчеркнул, что записывать все телефонные разговоры всех россиян для борьбы с мошенниками власти не станут.
«Конечно, речь не идет о записи всех голосовых звонков всех граждан России или там иностранных граждан. Речь идет о том, что действительно будут технологически определяться голоса, которые используются в массовых обзвонах, в случае подтверждения их, что они используются для мошеннических целей, то эти образы будут фиксироваться», — отметил парламентарий.Читайте также:
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