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Психоневролог раскрыла, почему мошенники легко обманывают подростков

Эксперт Батышева: мошенники легко обманывают детей из-за их подавленной психики
Фото: iStock/JackF

Фото: iStock/JackF

Мошенники легко обманывают современных подростков из-за их невнимательности, сниженных навыков планирования, неспособности строить причинно-следственные связи и принимать взвешенные решения. Об этом заявила психоневролог, ведущий эксперт союза «Здоровье Здоровых» Татьяна Батышева. По ее словам, столь подавленное состояние психики обусловлено гаджетами и цифровизацией.
«Во-первых, работа преимущественно с плоскостными изображениями приводит к несформированности трехмерной метрики и отсутствию стимуляции пространственного восприятия. Во-вторых, доступность технологий, осуществляющих быстрый поиск информации, привела к снижению необходимости ее долгосрочного хранения и целевой установки на долгосрочное запоминание», — пояснила эксперт в беседе с RT.
Тем временем в Госдуме прокомментировали инициативу об обязательной маркировке звонков и создании платформы для сбора записей голосов телефонных мошенников. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Андрей Свинцов предположил, что работать эта платформа будет по принципу «фрод-рулетки», которая будет отыскивать голоса из массовых обзвонов. При этом он подчеркнул, что записывать все телефонные разговоры всех россиян для борьбы с мошенниками власти не станут.


«Конечно, речь не идет о записи всех голосовых звонков всех граждан России или там иностранных граждан. Речь идет о том, что действительно будут технологически определяться голоса, которые используются в массовых обзвонах, в случае подтверждения их, что они используются для мошеннических целей, то эти образы будут фиксироваться», — отметил парламентарий.
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Раскрыта важность признания Казани культурной столицей исламского мира в России
Политолог Марков оценил признание Казани культурной исламской столицей в России
14 февраля 2025, 12:47

Фото: iStock/RAndrey

Признание Казани культурной столицей исламского мира на 2026 год позволит России расширить сотрудничество с мусульманскими странами. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, мусульманский мир благодаря такому решению не станет присоединяться к антироссийским санкциям и с большим пониманием относиться к интересам Москвы.
«Казань без сомнения является одним из крупнейших мегаполисов не только России, но и мира. Казань получает поддержку лично от (президента России – прим. ред.) Владимира Путина, от федерального центра, от всей России. Мы видим, что город принимает различные международные события, в том числе саммит БРИКС. И то, что она станет культурной столицей исламского мира, привлечет к ней большое количество внимания, инвестиций и туристов», — пояснил эксперт.
Марков подчеркнул, что в России хорошо относятся к государствам, исповедующим ислам, в том числе, представители немусульманских конфессий.

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Половина россиян признались в романах с коллегами
14 февраля 2025, 12:45

Фото: iStock/Nimito

Половина россиян признались, что у них были романы на рабочем месте. Об отношениях с коллегами рассказали 49% мужчин и 43% женщин. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса Работа.ру. При этом отмечается, что треть опрошенных, имевших служебный роман, расстались с партнером и больше не общаются.
​20% опрошенных заявили, что ​дружат с коллегами, с которыми был служебный роман, и даже продолжают успешно работать вместе. Еще одна пятая часть призналась, что ​их отношения на работе закончились свадьбой.
«11% счастливчиков до сих пор состоят в отношениях и отлично ладят как в личной жизни, так и на работе. 5% респондентов после расставания продолжили работать вместе, но им потребовалось время, чтобы преодолеть неловкость и вернуться к исключительно деловым отношениям», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Тем временем психолог сервиса Teamo Татьяна Любина рассказала, является ли оплата счета поровну на первом свидании нормой или дурным тоном. В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнула, что каждое свидание уникально, потому однозначного ответа на такой вопрос быть не может. По ее словам, оплату счета следует обсуждать заранее.
«Это не столько вопрос денег, сколько вопрос ценностей, ожиданий и личных границ. Важно помнить, что каждая пара формирует свои правила взаимодействия. Разделить счет нормально, если оба партнера чувствуют себя с этим комфортно. Главное — не сам факт оплаты, а реакция на него. Если вопрос вызывает дискомфорт, стоит обсудить это открыто, но тактично», — пояснила психолог.
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Названа профессия, представители которой массово страдают от выгорания

Кинологи раскрыли, испытывают ли собаки любовь
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#эксперт
#любовь
#правила
#оплата
#отношения
#счёт
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Названа профессия, представители которой массово страдают от выгорания
Каждый десятый преподаватель в России регулярно страдает от выгорания
14 февраля 2025, 12:33

Фото: iStock/Drazen Zigic

Каждый десятый (9%) преподаватель в России регулярно страдает от выгорания на работе, а более 15% педагогов минимум раз в год чувствовали его из-за повышенной нагрузки. К соответствующим выводам пришло исследование Skysmart. Однако отмечается, что большинство респондентов любят учить детей и даже не думают менять работу.
«Большинство опрошенных (34%) рассказали, что любят свою работу и никогда не задумывались о том, чтобы заниматься чем-то другим. 8% опрошенных при этом примерно раз в год задумываются о том, чтобы сменить деятельность, а 14% респондентов посещала такая мысль лишь однажды», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
В то же время стали известны топ-10 наиболее привлекательных рабочих профессий для россиян. Согласно данным опроса «Зарплата.ру», которые изучил RT, первые места заняли портной — 21% голосов, повар — 19% и плотник — 8%. Следом идут профессии маляра, электрика, строителя, автомеханика, машиниста, монтажника и токаря.
«Респонденты среди основных причин, которые могут сподвигнуть их получить рабочую профессию, назвали перспективы роста заработка, дополнительный источник дохода, возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось увлечением, стабильное положение в случае сложной экономической ситуации», — говорится в материале.
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#повар
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Кинологи раскрыли, испытывают ли собаки любовь
Кинолог Голубев: любовь собаки — это привязанность и преданность
14 февраля 2025, 12:21

Фото: stockphoto/SeventyFour

Как понять, что собака любит своего хозяина, если она не умеет говорить? Считать это можно по ее поведению и сигналам, которые она подает. Если переносить человеческие чувства на животных, определенное поведение питомца можно назвать любовью.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что любовь собаки проявляется в привязанности.

«Собаки, действительно, могут быть преданы своему хозяину. Это можно понять по доверию питомца к человеку, по тому, с каким удовольствием она всякий раз выбирает хозяина для игры, как ждет его дома или просит ее успокоить в момент, когда испытывает страх», — прокомментировал он.

Собака доверяет хозяину

Собаки доверяют тем, кого считают надежным лидером. Если проводить параллель между привязанностью и любовью, то можно сказать, что, если питомец доверяет человеку, он его любит. То есть собака не нервничает рядом с тем, кого любит и к кому привязана. Она знает свой распорядок дня, знает, как хозяин отреагирует на то или иное поведение, за что он ее хвалит, а в каких ситуациях может наказать. Питомец испытывает привязанность к хозяину и с удовольствием выполняет команды, чтобы получить похвалу. Для собаки самое лучшее время – это время, проведенное с хозяином.

Питомец приносит любимые игрушки

У каждой собаки есть свои особенные игрушки, которыми она не хочет делиться. Но когда собака любит человека, она может приносить ему свои игрушки, чтобы привлечь внимание или просто поиграть. Питомец делится с вами самым ценным, что у него есть, потому что доверяет вам и хочет именно вашего внимания.

Собака ищет убежище рядом

Когда собака доверяет хозяину, в момент, когда она испытывает страх или тревогу, она может просить у него убежища. Например, кто-то прячется за ноги владельца при испуге, другие просят взять их на руки или просто встать рядом.

Сон рядом с хозяином

Когда собака любит хозяина, ей безопасно и комфортно спать рядом с ним. Сон рядом с владельцем иногда не просто привычка, а жест любви, привязанности и надежности. Питомец не прислушивается к разным звукам за дверью, не переваливается с бока на бок, потому что место рядом с хозяином всегда самое безопасное.

Собака ждет вас с работы

Наверняка владельцы собак замечают, как собака быстрее остальных членов семьи понимает, что ее хозяин вот-вот придет домой. Когда питомец привязан к человеку, он может ждать его у двери или раньше всех подходить к ней, когда чувствует, что хозяин вот-вот придет.

Конечно, не стоит очеловечивать собаку и переносить наши эмоции и чувства на животное. Но тот факт, что питомец привязывается к человеку, дарит свою дружбу и остается преданным до конца своих дней, может говорить о том, что собаки все-таки умеют любить.

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Синоптик сообщила о погоде в Москве на выходных
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается снегопад и до -8 градусов
14 февраля 2025, 11:46

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве в предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, ожидается небольшой снегопад, высота снежного покрова может увеличиться не более, чем на 1-2 сантиметра. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в субботу днем температура опустится от -5 до -7 градусов, в воскресенье — от -6 до -8.
«Атмосферное давление хотя останется чуть выше климатической нормы, но будет ниже по сравнению с тем, что мы наблюдаем сейчас (климатическая норма для середины февраля – 747 миллиметров ртутного столба; в субботу давление будет 749, в воскресенье – 750)», — пояснила метеоролог в беседе с «Москвой 24».
Однако далеко не по всей России ожидаются столь теплые выходные. К примеру, в Кемеровской области в ночь на субботу ожидается вплоть до -22 градусов мороза, сообщает «Сiбдепо». Также регион накроют ночные снегопады, днем преимущественно без осадков.
«В воскресенье, 16 февраля, ночью будет, как и в субботу — от -12 до -17. градусов, местами до -22 градусов», — отмечает издание.
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#метеоролог
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