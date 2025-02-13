Названы преимущества DeepSeek над ChatGPT

На следующей неделе в Москву могут прийти морозы до -15 градусов, температура будет заметно ниже климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, наступивший февраль разрушает представления о теплой зиме в этом году.