Названы преимущества DeepSeek над ChatGPT

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Китайская языковая модель DeepSeek финансово менее затратна, чем американская ChatGPT, что является ее главным преимуществом. Об этом заявил руководитель факультета ИИ университета «Синергия» Сергей Толокольников в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, DeepSeek можно использовать в различных сферах — от образования и бизнеса до программирования. Также большим плюсом является бесплатный доступ, что позволят работать с моделью любому пользователю.
Толокольников подчеркнул, что способности DeepSeek делают его главным конкурентом американскому ChatGPT.
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«Но не все так радужно. DeepSeek применяет строгие фильтры, что может привести к блокировке ответов на политически чувствительные темы, и это вызывает серьезные опасения потребителей. Несмотря на ограничения, компании удалось продемонстрировать высокий потенциал для изменения рынка ИИ благодаря своей доступности и эффективности. Однако будут ли они способны преодолеть проблемы с цензурой и обработкой больших данных, остается под вопросом», — отмечает издание.
Толокольников подчеркнул, что способности DeepSeek делают его главным конкурентом американскому ChatGPT.
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Данил Пономарев