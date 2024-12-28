Киберэксперт рассказал, к чему приведет запрет на звонки с IP-телефонии

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Запрет на звонки с IP-телефонии на мобильные и домашние телефоны, введенный правительством России, снизит число мошеннических действий. Об этом заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин. По его мнению, теперь мошенники будут искать другие способы массового обзвона.
«Данная мера позволит сократить и количество звонков мошенников, и количество украденных денежных средств. Использование IP-телефонии давало мошенникам возможность подменять номера, чтобы преодолеть фильтры определения категории звонка. Данная технология называется спуфингом», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.В то же время с мошенничеством продолжают бороться и другими, более классическими методами. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник», в северной столице развесят тысячи плакатов с инструкциями, как не стать жертвой аферистов. Методички разместят в отделениях почты, банках, офиса управляющих компаний, магазинах и других местах скопления людей.
«Чаще всего, хотя и далеко не всегда, жертвами мошенников становятся пожилые граждане. Например, уже сегодня стало известно, что очередная жительница Петербурга в возрасте 73 лет лишилась квартиры и еще 5 миллионов рублей из-за аферистов», — подчеркнули в издании.Читайте также:
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