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Киберэксперт рассказал, к чему приведет запрет на звонки с IP-телефонии

Киберэскперт Воронин: запрет на звонки с IP-телефонии снизит число мошенничеств
Фото: istockphoto/artoleshko

Фото: istockphoto/artoleshko

Запрет на звонки с IP-телефонии на мобильные и домашние телефоны, введенный правительством России, снизит число мошеннических действий. Об этом заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин. По его мнению, теперь мошенники будут искать другие способы массового обзвона.
«Данная мера позволит сократить и количество звонков мошенников, и количество украденных денежных средств. Использование IP-телефонии давало мошенникам возможность подменять номера, чтобы преодолеть фильтры определения категории звонка. Данная технология называется спуфингом», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.
В то же время с мошенничеством продолжают бороться и другими, более классическими методами. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник», в северной столице развесят тысячи плакатов с инструкциями, как не стать жертвой аферистов. Методички разместят в отделениях почты, банках, офиса управляющих компаний, магазинах и других местах скопления людей.


«Чаще всего, хотя и далеко не всегда, жертвами мошенников становятся пожилые граждане. Например, уже сегодня стало известно, что очередная жительница Петербурга в возрасте 73 лет лишилась квартиры и еще 5 миллионов рублей из-за аферистов», — подчеркнули в издании.
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#мошенничество
Синоптик рассказала о погоде в Москве на 1 января
Синоптик Позднякова: 1 января в Москве ожидается снегопад и морозы до -4
28 декабря 2024, 22:07

Фото: iStock/Olga Nazarova

В Москве в первый день нового года, 1 января, ожидается небольшой снегопад и морозы от -1 до -4. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в следующие дни регион снова попадет под влияние атлантического циклона, и температура повысится до слабоположительных значений».
«В последующие дни мы рассчитываем, что в тылу циклона к нам станет проникать морозный воздух. Мы рассчитываем, что рождественские морозы состоятся — не такие, как в прошлом году, но все же», — поделилась она в беседе с RT.
В то же время куда более серьезные морозы прогнозируют в Кузбассе. В ночь на 1 января, как сообщает «Сiбдепо», ожидается до -20 градусов, а ближе к полудню потеплеет до -12. При этом весь январь обещают холодным, на 2 градуса ниже нормы.
«Из статистики наблюдений самым холодным новогодний праздник был в 2022 году. В Кемерове в ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров понижались до -46 градусов», — приводят в издании сообщение синоптиков.
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Астролог раскрыла, что ждет каждый знак зодиака в 2025 году
28 декабря 2024, 22:04

Фото: iStock/rawintanpin

Астролог Ирина Шалева раскрыла, что ждет представителей каждого знака зодиака в 2025 года. К примеру тельцам, по ее словам, следует заняться саморазвитием и начать обучение чему-то новому.
«У Тельцов наступает год личностного роста. Они могут кардинально изменить свою жизнь, начав что-то с чистого листа. И, кстати, выйти на новый уровень дохода. А еще у них может поменяться круг общения, возможны новые интересные знакомства», — рассказала эзотерик в подробном гороскопе для «Москвы 24».
В тоже время экстрасенс Дарья Миронова раскрыла, почему нельзя выкладывать в сеть фотографии детей. В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что снимки — это отпечаток души, с помощью которого можно проводить магические ритуалы и сглазы.
«До трех лет ребенок энергетически связан с пуповиной матери, поэтому все, что происходит с ней, передается и ребенку. Если мама — популярная личность, то через нее легко могут сглазить ребенка. Поэтому лучше не показывать его до трех лет публике», — считает ясновидящая.
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Бывший прокурор Крыма Поклонская предупредила граждан РФ об испытаниях в 2025 году
28 декабря 2024, 21:24

Фото: iStock/ Alones Creative

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила граждан России о новых испытаниях в следующем 2025-м году. Об этом она написала в Телеграм-канале.
Конец уходящего 2024-го года Наталья Поклонская назвала тяжёлым временем, которое было полно тягот и провокаций.

«Наверное, 2025 год преподнесёт нам новые испытания», — выразила предположение бывший прокурор Крыма.

На фоне этого Наталья Поклонская пожелала читателям ее сообщения сохранять стойкость и верность принципам.

До этого в рождественском поздравлении канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас «чертовски тяжёлые» времена. Олаф Шольц подчеркнул, что Рождество — это время, которое трогает сердца людей. В этот праздник народ разделяет радость и горе. Глава немецкого правительства выразил благодарность тем, кто в канун Рождества продолжает трудиться на благо общества. Олаф Шольц пожелал людям глубокомысленного праздника.

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Прокуратура внесла предостережения Советам улемов ДУМ за поддержку многожёнства
28 декабря 2024, 21:22

Фото: iStock/hank5

Прокуроры в Нижегородской и Свердловской областях по поручению Генпрокуратуры внесли предостережения председателям региональных советов улемов из-за поддержки идеи многоженства. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предостережения внесены в адрес председателя Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России в Нижегородской области Муниру Беюсову, председателя ДУМ в Свердловской области Артура Мухутдинова и главного редактора издательского дома «Медина» Дамира Мухетдинова.

Генпрокуратурой было установлено, что они делают заявления, поддерживающие богословское заключение Совета улемов ДУМ России о допустимости разрешения многоженства в стране.

Напомним, что многоженство является нарушением Конституции РФ и федерального законодательства, а также нарушает права женщин и детей.

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Папа Римский присвоил дворянский титул семье из России
28 декабря 2024, 21:09

Фото: iStock/ Birute

Папа Римский Франциск возвёл в дворянское звание семью председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, передало агентство РИА Новости.
Помимо председателя Всемирного союза староверов, дворянский титул получила и его жена, оперная певица Светлана Касьян.

«Папа Франциск возвел меня и мою супругу в дворянское звание. Я и Светлана были возведены вчера, 27 декабря, в дворянское звание папой Франциском», — подчеркнул Леонид Севастьянов.

Председатель Всемирного союза староверов обратил внимание, что их со Светланой дети тоже получат титул, поскольку «это наследственное дворянство».

В дарственной грамоте папы Франциска говорилось о возведение семьи Севастьянова в дворянское звание приурочено к Юбилейному году — им в Римско-католической церкви провозглашен 2025 год.

Каждые 25 лет Папа Римский провозглашает Юбилейный год. 2025 год — 27-й очередной юбилейный год с момента их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году.

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#папа римский
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Благотворительный фонд «Линия сердца» организовал семейный праздник «В гостях у Карлсона»
28 декабря 2024, 20:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Благотворительный фонд «Линия сердца» при поддержке правительства Московской области организовал спектакль «Карлсон» в Театре им. Моссовета. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Отмечается, что мероприятие, приуроченное к Году семьи, подготовили для детей и жён участников СВО, детей из многодетных семей, детей-инвалидов, студентов с детьми, а также для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Помимо правительства Московской области помощь в организации спектакля оказывали Общероссийский народный фронт, Государственный фонд «Защитники Отечества» и уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская.

Ирина Фаевская (вправа) и Валентина Шумилова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

«Дорогие ребята, я рада вас всех сегодня видеть в канун Нового года на этом замечательном спектакле. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Особенно обращаюсь к тем ребятам, женам и матерям, чьи папы, братья, мужья, сыновья защищают нашу Родину! Помните, пожалуйста, что в любой момент, когда вам потребуется помощь, совет или добрый друг, мы всегда рядом», – обратилась к гостям Фаевская.
Перед началом представления дети смогли принять участие в интерактивной программе в фойе театра. Сотрудники цеха Театра им. Моссовета провели мастер-классы, к детям вышли Дед Мороз и Снегурочка, также всем желающим сделали аквагрим.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Поддержка детей, нуждающихся в реальной помощи – наша общая задача. Совместно с нашими партнерами и попечителями Фонда мы следим за судьбами наших подопечных и всегда готовы прийти на помощь. Самая большая радость для нас видеть счастливые глаза наших маленьких друзей. Выражаю слова искренней признательности всем причастным к организации этого праздника, который подарил незабываемые мгновения радости», – сказала в обращении к участникам мероприятия руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова.
Целью проведения мероприятия стало укрепление внутрисемейных связей и сохранение традиционных семейных ценностей, поддержка семей, находящихся в пунктах временного размещения, воспитывающих детей-инвалидов и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также оказание поддержки семьям участников СВО и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

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В Грозном Бастрыкин провёл совещание по авиакатастрофе под Актау
28 декабря 2024, 19:53

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл в Грозном совещание по поводу расследования крушения лайнера AZAL под Актау, передал СК.
Уголовное дело о катастрофе по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) передали для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России.

«Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий», — подчеркнули в СК.

Представители Следственного комитета обратили внимание, что на фоне расследования уголовного дела принимаются все нужные меры для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося и причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что по инициативе российской стороны состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines.

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Клятва на крови, убийства на заказ и крышевание: на свободу вышел лидер «бригады» 90-х Захаров, подробности громкого дела
28 декабря 2024, 19:43

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Недавно выяснилось, что на свободу вышел авторитет Сергей Захаров — экс-спецназовец, сколотивший «бригаду», которая зарабатывала на заказных убийствах и «крышевании» крупного бизнеса. Банда также похищала коммерсантов. Об этой «бригаде» и сейчас говорят массу невероятных вещей. Бывший оперативник московского РУБОП (Регионального управления по борьбе с организованной преступностью), несколько лет трудившийся по «Захаровским» и в конечном счёте лично задержал Сергея Захарова, опознав его в случайном прохожем.
Бывший опер Дмитрий Миков в 1993 году стал трудиться в недавно образовавшимся отделе по борьбе с оргпреступностью — после окончания школы милиции и работы в СОБР. Тогда банда, к которой прибился Захаров, уже промышляла тем, что выбивала средства из владельцев торговых точек на Даниловском рынке.

Зарождение «бригады»


Сергей Захаров вырос в семье военного. Все детство он разъезжал с отцом по гарнизонам. После выпуска из школы Захаров поступил в Житомирское военное училище (там готовили специалистов для ПВО). После окончания обучения молодой человек некоторое время служил в местном спецназе, но после распада СССР он оставил службу и поехал на заработки в Москву.

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В спортзале недалеко от съемной квартиры Захаров познакомился с «нормальными» ребятами. С двумя компаньонами они и решили заниматься вымогательством, выбивая у «коммерсов» за «крышу» деньги каждый месяц. «Бригада» начинала с кафе, потом переключилась на торговцев с рынка. Потом с приходом новых бойцов «бригада» замахнулась на конторы посерьёзнее. Например, крупная строительная фирма ежемесячно отдавала бандитам по 100 тысяч долларов, а книжное издательство — по 50 тысяч.

Сам Захаров в то время в «бригаде» не был главным, а лишь одним из. В 1994 году, когда у основателей начали происходить стычки из-за раздела денег, Захаров заказал убийство двух своих компаньонов. С того времени он управлял бригадой в одиночку.

«Это был очень жестокий и циничный человек. К коммерсантам Захаров относился специфически. Когда у какого-нибудь его подопечного возникали проблемы с другими бандитами и «клиент» прибегал к Захарову за помощью, тот отвечал: «Черти, вы мне платите не за решение ваших проблем, а за то, чтобы я сам вас не трогал!» То есть, защищать «своих», воевать за них с другими бандами, он не собирался. Хотя среди этой публики «Захаровские» вес имели», — поделился Миков с журналистом газеты «Комсомольская правда».

Фото: iStock/ amenic181

«Обязуются стоять друг за друга до смерти»


Тогда даже «клиенты» до конца не знали, кому они отдают деньги. Свою фамилию Захаров старался не озвучивать, его подчинённых называли «бригадой Серёжи». Задания лидер выдавал своим бойцам через звонки из телефонных будок или сообщения на пейджер, которые были зашифрованы. Экс-спецназовец заставлял всех конспирироваться. Мобильные телефоны перед серьезными делами покупали для исполнителей, а после завершения ликвидировали.

«Вы же знаете, где он учился и кем в своё время работал? Естественно, там его учили азам. Человек он был не глупый. Он был помешан на конспирации. Захаров ведь сам по себе шатен, но иногда он менял цвет волос, перекрашиваясь в светлый. Чтоб не опознали», — отметил Миков

Потом бригада начала убивать на заказ, выбивать чужие долги (за большой процент) и похищать людей. Ещё Захаров стал повязывать кровью участников банды через участие в убийствах.

«У них было место в Подмосковье, полянка в лесу, куда они вывозили трупы своих жертв и закапывали. Там же они приносили клятву, записывая на листочках своей кровью, — что обязуются стоять друг за друга до смерти. Эти записи они потом то ли сжигали, то ли «хоронили» в земле. Словом, вели себя как секта какая-то», — объяснил Миков.

Бывший опер добавил, что при похищении «Захаровские» требовали выкуп, когда человек был уже мёртв. Они продавали родственникам труп.

Фото: iStock/ Diy13


Конспирация не помогла


В 1996 году Сергей Захаров был задержан и во время обыска автомобиля обнаружили пистолет, из которого убили бизнесмена по фамилии Галкин (он был одним из похищенных). Доказать, что убийцей являлся сам Захаров, не получилось, а вот за незаконный оборот оружия главаря бригады отправили в колонию на 1,5 года. После освобождения «бригадир» взялся за старое.

Миков выразил мнение, что за несколько лет на «крышевании» и похищении коммерсантов Захаров заработал несколько миллионов долларов. При том своих подчинённых он «держал на полуголодном пайке».

«Деньги [своим бойцам] давал не самые большие. Основную часть он забирал себе, перекачивая на заграничные счета — в Израиль», — рассказал бывший опер.

Конспирация не помогла, ведь постепенно в РУБОП собралось целое досье на Сергея Захарова. После неудачной попытки заказного убийства получилось задержать одного из его приближённых. Далее появились свидетели, и Захарова стали искать.

«Я в тот день встречался с товарищем в ресторане — было тогда такое заведение, «Пикадилли», у метро Октябрьская. Мы пообедали, я вышел, иду по улице. И вдруг вижу знакомое лицо из ориентировки. Сергей Захаров! Думаю: он, не он? Но принимать решение нужно было быстро. Тут у меня инстинкт охотника, что ли, сработал. Я его окрикнул: «Сергей!» И он обернулся. Через секунду я уже блокировал Захарову руки, мы начали бороться, я сделал подсечку и мы упали на асфальт. Он был крепкий, жилистый. Мой рост — 179 сантиметров, а Захаров был выше. Но тут получилось, что мимо случайно шел сослуживец Ринат, парень из другого отдела РУБОП. Он тоже подскочил. А Захаров правой рукой пытался тянуться к пояснице. Посмотрели — а у него там пистолет был», — подчеркнул Миков.

Фото: iStock/ bizoo_n

​Захарову вынесли приговор


В 2003-м Сергею Захарову и остальным преступникам вынесли приговор, получилось доказать ряд убийств, похищения людей, бандитизм. Сам лидер бригады все отрицал.

«Я был на суде, меня опрашивали в качестве свидетеля. Сколько Захаров и его люди крови пролили! И я очень сильно удивился, что ему не пожизненное дали, а 21 год колонии строгого режима. Не знаю, как это можно объяснить. Кстати, буквально через месяц после задержания Захарова РУБОП расформировали. На мой взгляд, это было неправильно. Это как если бы в Америке ФБР разогнали. Будто организованная преступность куда-то исчезла. Она и сегодня, разумеется, существует», — говорил бывший опер.

Накануне 57-летний Сергей Захаров освободился из Владимирской колонии №3.

Миков выразил предположение, что деньги, которые Захаров хранил в Израиле, до сих пор там лежат. Бывший опер считает, что бандит улетит заграницу и «будет жить на эти кровавые деньги».

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#тюрьма
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Собчак с сыном Платоном приняла участие в акции «Ёлка желаний» в Красногорске
28 декабря 2024, 19:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном Платоном посетила Детский клинический центр им. Рошаля в Подмосковье. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Она подчеркнула, что в таких многопрофильных больницах, где работают профессионалы, не страшно за своих детей. В клиническом центре под руководством главного врача Татьяны Шаповаленко «герои-врачи» спасают самых маленьких.

Также Собчак отметила, что с открытия центра в Красногорске летом этого года там приняли более 52 тысяч детей. В больнице проводят операции разной степени сложности, включая коррекцию врождённых пороков сердца, вмешательство на грудной и брюшной полости, также работают с патологиями и тяжёлыми травмами. При лечении применяются новейшие технологии и 9,8 тысяч лечебного, диагностического и реабилитационного оборудования.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

К Новому году губернатор Московской области Андрей Воробьёв организовал благотворительную акцию «Ёлка желаний» для маленьких пациентов. Собчак написала письмо девочка-пациентка, которой журналистка с сыном лично вручили конструктор и большую плюшевую игрушку.

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