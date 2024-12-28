Жительница Курска пыталась поджечь МФЦ по указанию мошенников

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В Курске задержали женщину, которая по указанию мошенников пыталась поджечь МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Курской области.
Отмечается, что 70-летняя жительница Курска с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгла входную дверь в МФЦ. Все происходящее она снимала на видео.
Правоохранители оперативно задержали женщину и возбудили в отношении неё уголовное дело по статье о террористическом акте. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
В УМВД уточнили, что поджог вовремя заметили сотрудники, которые оперативно ликвидировали возгорание. В результате никто не пострадал.
В ходе допроса женщина сообщила, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительного ведомства. Они заявили, что в МФЦ якобы находились преступники, которые пытались оформить кредит на женщину и украсть у неё более миллиона рублей. Также аферисты заставили пенсионерку обналичить кредитную карту на сумму около 200 тысяч рублей. Деньги мошенникам она передать не успела.
Мошенники уверяли, что после совершения поджога на помощь к женщине на вертолёте прилетит спецназ, который высадится и задержит запертых в МФЦ злоумышленников. Когда пенсионерка попыталась отказаться от сотрудничества, ей пригрозили обвинением в соучастии в преступлении.
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Правоохранители оперативно задержали женщину и возбудили в отношении неё уголовное дело по статье о террористическом акте. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
В УМВД уточнили, что поджог вовремя заметили сотрудники, которые оперативно ликвидировали возгорание. В результате никто не пострадал.
В ходе допроса женщина сообщила, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительного ведомства. Они заявили, что в МФЦ якобы находились преступники, которые пытались оформить кредит на женщину и украсть у неё более миллиона рублей. Также аферисты заставили пенсионерку обналичить кредитную карту на сумму около 200 тысяч рублей. Деньги мошенникам она передать не успела.
Мошенники уверяли, что после совершения поджога на помощь к женщине на вертолёте прилетит спецназ, который высадится и задержит запертых в МФЦ злоумышленников. Когда пенсионерка попыталась отказаться от сотрудничества, ей пригрозили обвинением в соучастии в преступлении.
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Анастасия Чинкова