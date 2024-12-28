В Москве задержан курьер аферистов, обманувших граждан РФ на 84,6 млн рублей

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В Москве сотрудники полиции задержали женщину-курьера, которая работала на мошенников. Они обманули москвичей на 84,6 миллиона рублей, сообщил Телеграм-канал «МВД Медиа».
Злоумышленники обманывали своих жертв и представлялись силовиками, работниками госструктур. Они убеждали пенсионеров переводить денежные средства на якобы безопасный счёт. 20-летняя уроженка Хакасии была курьером и забирала деньги у жертв злоумышленников.
Обманутая 19-летняя жительница Москвы передала ей более 200 тысяч рублей, 4 миллиона рублей курьер получила от 51-летней женщины. Ещё 5,6 миллиона рублей помощница злоумышленников получила от пожилого мужчины.
Женщине предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что мошенники развели 86-летнюю пенсионеру на 90 млн рублей, женщину «обрабатывали» целый год. На протяжении года она частями отдавала деньги мошенникам через курьера, который якобы отвозил их в банки и в правоохранительные органы.
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Обманутая 19-летняя жительница Москвы передала ей более 200 тысяч рублей, 4 миллиона рублей курьер получила от 51-летней женщины. Ещё 5,6 миллиона рублей помощница злоумышленников получила от пожилого мужчины.
Женщине предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что мошенники развели 86-летнюю пенсионеру на 90 млн рублей, женщину «обрабатывали» целый год. На протяжении года она частями отдавала деньги мошенникам через курьера, который якобы отвозил их в банки и в правоохранительные органы.
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Ольга Енгалычева