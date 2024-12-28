В России запустили анонимный Telegram-бот для помощи жертвам мошенников

В новогоднюю ночи и первые январские дни в столичном регионе ожидаются небольшие осадки, для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в Московской области предусмотрен круглосуточный мониторинг состояния улиц и шоссе и взаимодействие с экстренными службами, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Если погодные условия ухудшатся, первоочередное внимание будет уделено уборке снега и противогололёдной обработке на наиболее опасных участках: эстакадах, мостах, съездах и крутых поворотах», — отметил зампред областного правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Каждый день на подмосковных дорогах будет работать около тысячи единиц спецтехники, а при необходимости их число увеличат.В министерстве также сообщили, что в этом сезоне для обработки дорог от наледи и снега заготовлено 1,5 млн тонн специальных материалов.Комплексы «Азимут 4» снизили аварийность в местах концентрации ДТП в ПодмосковьеСтало известно, как будет работать общественный транспорт Подмосковья в праздникиВ Подмосковье за год подали более 96 тыс. заявлений по деятельности такси