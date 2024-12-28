В России запустили анонимный Telegram-бот для помощи жертвам мошенников

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Министерство внутренних дел (МВД) России объявило о запуске нового анонимного Telegram-бота. Он будет консультировать граждан, с которыми вступили в контакт мошенники.
Об этом сообщается в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России». Каждый день аферисты придумывают новые схемы обмана, и их жертвой может стать каждый. Если аккаунт взломан, пароли украдены, вы теряете деньги, чат-бот поможет принять верное решение.
Найти telegram-бот можно по юзернейму @cyberpolicerus_bot. Бот предложит выбрать ситуацию, в которой вы оказались: взлом аккаунта в соцсетях или «Госуслугах», обнаружение личных данных в интернете или перевод денег мошенникам. Далее вы получите инструкции по дальнейшим действиям.
Telegram-бот не предназначен для подачи заявления о преступлении, его задача – оказывать информационную помощь людям в стрессовой ситуации. Ставшим жертвам мошенников следует обратиться с заявлением в отделение полиции.
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Александр Бойцов