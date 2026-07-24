Киберэксперт рассказал, как мошенники атакуют детей и подростков

24 июля 2026, 13:52

Киберэксперт Ревердатто: мошенники используют интересы детей

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Большинство кибератак на детей и подростков обычно начинается с простого сообщения в мессенджере или социальной сети. Об этом предупредил председатель Федерации спортивного программирования Новосибирской области и президент Лиги компьютерного спорта «Квазар» Павел Ревердатто.





Он пояснил, что злоумышленники начали использовать интересы детей. Они предлагают какой-то редкий игровой предмет или привлекательный бонус, которые можно получить, пройдя по ссылке, где необходимо ввести личные данные или цифры с банковской карты. После этого мошенники получают доступ ко всей информации.





«Серьезной ошибкой остается использование одного пароля для разных сервисов. Если мошенники получают доступ хотя бы к одной учетной записи, остальные аккаунты также оказываются под угрозой. Для защиты рекомендуется использовать уникальные длинные пароли и не включать в них имена и даты рождения», — отметил Ревердатто в разговоре с Om1 Новосибирск.