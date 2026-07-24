Киберэксперт рассказал, как мошенники атакуют детей и подростков
Киберэксперт Ревердатто: мошенники используют интересы детей
Большинство кибератак на детей и подростков обычно начинается с простого сообщения в мессенджере или социальной сети. Об этом предупредил председатель Федерации спортивного программирования Новосибирской области и президент Лиги компьютерного спорта «Квазар» Павел Ревердатто.
Он пояснил, что злоумышленники начали использовать интересы детей. Они предлагают какой-то редкий игровой предмет или привлекательный бонус, которые можно получить, пройдя по ссылке, где необходимо ввести личные данные или цифры с банковской карты. После этого мошенники получают доступ ко всей информации.
«Серьезной ошибкой остается использование одного пароля для разных сервисов. Если мошенники получают доступ хотя бы к одной учетной записи, остальные аккаунты также оказываются под угрозой. Для защиты рекомендуется использовать уникальные длинные пароли и не включать в них имена и даты рождения», — отметил Ревердатто в разговоре с Om1 Новосибирск.
Эксперт также призвал не сообщать неизвестным собеседникам SMS-код, не доверять подозрительным аккаунтам в соцсетях и ни при каких обстоятельствах не соглашаться с незнакомцами на личные встречи. Соблюдение простых правил цифровой гигиены поможет не стать жертвой мошенников, заключил Ревердатто.