Киберэксперт объяснил, какие данные нельзя публиковать в интернете

25 мая 2026, 13:19

Киберэксперт Зыков: в соцсетях нельзя публиковать документы, адрес и геолокацию

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков объяснил, какие данные лучше не публиковать в интернете. Об этом пишет RT.





Эксперт рекомендовал избегать публикации в социальных сетях и мессенджерах информации, которая может раскрыть ключевые личные данные. В частности, необходимо исключить из общего доступа документы, такие как паспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права, банковские карты, билеты, посадочные талоны, QR-коды, договоры, квитанции и пропуска.



Также не следует выкладывать адрес и любую другую информацию, которая может помочь определить местоположение дома человека.





«Фото подъезда, двора, вида из окна, почтового ящика, домофона, парковочного места, номера машины, дачи или гаража. Человек может не писать адрес прямо, но показать столько деталей вокруг, что найти место будет несложно. Для сталкера, вора или просто недоброжелателя такой контент может стать готовой инструкцией», — пояснил киберэксперт.