Киберэксперт рассказал о новой схеме мошенников по обману детей

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Мошенники придумали новую схему по обману детей. Они представляются учителями и просят подтвердить учетную запись в школьном электронном журнале, которая привязана к аккаунту «Госуслуг». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности «Яндекса» Дмитрий Мажарцев. Чаще всего аферисты заявляют, что на портале не отображаются оценки школьника.
«Чтобы «исправить ситуацию», нужно восстановить пароль. Поскольку авторизация в электронном дневнике привязана к порталу «Госуслуг», мошенники просят ребенка сообщить код подтверждения, который приходит на телефон для сброса пароля от учетной записи сервиса. Получив этот код, мошенники получают полный контроль над аккаунтом», — заявил киберэксперт в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь IT-эксперт, специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин сообщил о еще одной мошеннической схеме — связанной с маркетплейсами. В разговоре с Общественной Службой Новостей он рассказал, что злоумышленники звонят под видом работников логистических центров и говорят, что на коробке с заказом была повреждена этикетка и нужно уточнить данные.
«Сначала уточняют, на какой адрес перенаправить заказ, уточняют фамилию покупателя. А дальше все по старой схеме. Вам говорят: сейчас вам на телефон придет СМС для подтверждения, вы должны его назвать для подтверждения отправки посылки. Приходит СМС на вход в личный кабинет маркетплейса. В итоге вы сами даете мошенникам доступ на свою страницу», — поделился специалист.Читайте также:
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