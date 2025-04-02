Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с использованием домового чата

Мошенники снова начали использовать для обмана граждан домовые чаты, об этом жителей Московской области предупредили в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.
«Злоумышленники добавляются в домой чат под видом жильцов, затем пишут там, что готовы бесплатно отдать какую-нибудь мебель или технику и даже прикладывают фотографии. Заинтересовавшимся предложениям они сообщают, что могут пережать вещь только через курьера, а для «оформления заказа» присылают ссылку», — говорится в сообщении.Ссылка от мошенников является фишинговой: переходя по ней, человек заражает свой гаджет вредоносной программой, и злоумышленники получают доступ к его личным данным.
Жителей Подмосковья просят никогда не переходить по таким ссылкам и рассказать об этой мошеннической схеме близким.
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