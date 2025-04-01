Психолог объяснил, почему нельзя пытаться разыграть мошенников

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Нельзя пытаться пошутить или разыграть мошенников, так как имея опыт в социальной инженерии они используют любые ваши слова против вас. Об этом заявил клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский. По его словам, чем дольше продолжается разговор, тем больше аферисты вгоняют свою жертву в стресс.
«Замедляйтесь. Любое давление — красный флаг. Проверяйте. Перезвоните в официальную организацию, а не доверяйте «специалисту» на линии. Контролируйте цифровой след. Чем меньше личной информации в соцсетях — тем сложнее вас «подогнать» под схему. Наш мозг эволюционно запрограммирован доверять и действовать быстро — этим и пользуются мошенники», — посоветовал специалист в беседе с «Газетой.Ru».В то же время исследование аналитиков «ПрессИндекс» пришло к выводам, что за последние полгода россияне в два раза чаще жаловались на потерю контроля над аккаунтами. Как пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами, мошенники взламывали профили пользователей мессенджера Telegram в 1,7 раза чаще, чем юзерам всех остальных соцсетей вместе взятых.
«Суммарно по всем платформам количество сообщений о взломах аккаунтов увеличилось на 124,09%: с 51 129 в первом полугодии до 114 576 во втором. Динамика продолжает увеличиваться», — отмечается в исследовании.Читайте также:
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