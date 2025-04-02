Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками Роскомнадзора

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Телефонные мошенники не устают изобретать новые способы обмана доверчивых либо не слишком технически подкованных и информированных россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор).
О новом способе мошенничества написали сотрудники ведомства в своём официальном телеграм-канале. Роскомнадзор (сокращённо — РКН - прим. ред.) вызывает доверие у пользователей, чем и пользуются злоумышленники для того, чтобы украсть личные данные граждан.
Сама схема, если не брать в расчёт название надзорного ведомства, выглядит довольно привычно. Собеседник представляется сотрудником РКН и говорит, что аккаунт гражданина (гражданки) на портале «Госуслуги» взломан. Для восстановления доступа к нему клиента просят назвать номер СНИЛС. После чего означенный клиент превращается в жертву.
В ведомстве в очередной раз напомнили, что сотрудники государственных органов и учреждений, равно как и представители власти, не звонят россиянам и тем более не просят их сообщать какие-либо личные данные. Роскомнадзор призвал граждан быть бдительными.
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Сама схема, если не брать в расчёт название надзорного ведомства, выглядит довольно привычно. Собеседник представляется сотрудником РКН и говорит, что аккаунт гражданина (гражданки) на портале «Госуслуги» взломан. Для восстановления доступа к нему клиента просят назвать номер СНИЛС. После чего означенный клиент превращается в жертву.
В ведомстве в очередной раз напомнили, что сотрудники государственных органов и учреждений, равно как и представители власти, не звонят россиянам и тем более не просят их сообщать какие-либо личные данные. Роскомнадзор призвал граждан быть бдительными.
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Александр Бойцов