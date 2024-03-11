Жителей Подмосковья предупредили о поддельных банковских аккаунтах в мессенджерах

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Мошенники начали использовать ещё одну схему обмана, для которой создают аккаунт с логотипом и именем какого-либо банка в мессенджере. О том, как устроена афера, рассказали жителям Московской области в пресс-службе регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Звонящий с поддельного банковского аккаунта мошенник заявляет, что необходимо обновить банковское приложение и для этого принять звонок и получить инструкции от «технического специалиста». Тот звонит по видеосвязи, чтобы «идентифицировать клиента по биометрии», и уверяет потенциальную жертву включить режим демонстрации экрана и войти в приложение банка. Так преступники получают доступ к информации о номерах карт, суммах на счету, а также фиксируют коды, которые присылает приложение для входа», — говорится в сообщении.Специалисты министерства напомнили, что для того, чтобы не стать жертвой обмана, надо помнить, что сотрудники банков никогда не связываются с клиентами через мессенджеры. Кроме того, нельзя демонстрировать незнакомцам по видеосвязи экран своего устройства. Все звонки от таких «сотрудников банка» следует сразу сбрасывать.
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Лев Каштанов