Жителей Подмосковья предупредили о поддельных банковских аккаунтах в мессенджерах

Мошенники начали использовать ещё одну схему обмана, для которой создают аккаунт с логотипом и именем какого-либо банка в мессенджере. О том, как устроена афера, рассказали жителям Московской области в пресс-службе регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.