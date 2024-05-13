Киберэксперт Шутов заявил об опасности взлома Wi-Fi-роутера

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba
Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что при взломе Wi-Fi-роутера хакеры могут получить доступ к информации на ноутбуке, смартфонах, подключённых к маршрутизатору.
Кроме того, по его словам, в руках взломщиков могут оказаться банковские данные и переписка.
По его словам, проверить, подключены ли несанкционированные пользователи к Wi-Fi-роутеру можно, отключил все устройства от Сети и проверив, мигает ли индикатор на маршрутизаторе, также помочь в этом могут специальные приложения.
Ранее директор по информационным технологиям компании Сергей Липов рассказывал, что делать при утечке персональных данных.
Читайте также:
Техэксперт Липов: При утечке данных можно обратиться в полицию
Россиянам раскрыли более защищённые от слежки аналоги Android
Минобрнауки создаст базу генетической информации к 1 сентября 2025 года
«Для жертвы в браузере будут открываться не настоящие, а подложные сайты. Таким образом можно в том числе получить доступ к банковским счетам и другой конфиденциальной информации», — добавил в беседе с RT специалист.
По его словам, проверить, подключены ли несанкционированные пользователи к Wi-Fi-роутеру можно, отключил все устройства от Сети и проверив, мигает ли индикатор на маршрутизаторе, также помочь в этом могут специальные приложения.
Ранее директор по информационным технологиям компании Сергей Липов рассказывал, что делать при утечке персональных данных.
Читайте также:
Техэксперт Липов: При утечке данных можно обратиться в полицию
Россиянам раскрыли более защищённые от слежки аналоги Android
Минобрнауки создаст базу генетической информации к 1 сентября 2025 года
Мелисса Тимофеева