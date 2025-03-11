Россиян предупредили о способе кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном

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Использование NFC-технологии для оплаты через смартфон может привести к краже денег с банковских карт, предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм». Мошенники создают виртуальные копии карт и снимают средства, обманывая владельцев.
Злоумышленники действуют хитро — звонят, представляясь сотрудниками банка, и убеждают установить новое приложение, ссылаясь на блокировку старого из-за санкций.
Пользователю присылают сообщение со ссылкой на файл, который оказывается вредоносным ПО.
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Пользователю присылают сообщение со ссылкой на файл, который оказывается вредоносным ПО.
«С виду приложение максимально похоже на приложение банка, но на самом деле оно является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам», — пояснила Валишвили.Затем просят приложить карту к NFC-модулю смартфона для активации мобильного банка, и в этот момент хакеры получают доступ к деньгам.
«Если вам действительно необходимо скачать или обновить банковское приложение, зайдите на официальный сайт своей кредитной организации и скачайте программу с сайта, или обратитесь в ближайшие отделение, где сотрудники окажут помощь и проконсультируют по всем важным вопросам», — заключила она.Читайте также:
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Мария Моисеева