Кибермошенники похитили 4,5 млрд рублей у жителей Татарстана в этом году

За первые десять месяцев 2025 года жители Татарстана стали жертвами кибермошенников на сумму 4,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Михаил Желаев.



По его словам, раскрываемость подобных преступлений остаётся крайне низкой – всего 16%, хотя их доля в общем количестве преступлений превышает 55%.

Прокурор подчеркнул, что работу по профилактике необходимо продолжать.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года ущерб составил 4,7 млрд рублей, а за весь 2024 год – 5,7 млрд рублей. Ежедневно правоохранительные органы фиксируют новые схемы кибермошенничества, отметил Желаев.

