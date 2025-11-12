Кибермошенники похитили 4,5 млрд рублей у жителей Татарстана в этом году

12 ноября 2025, 14:24

Фото: iStock/welcomia

За первые десять месяцев 2025 года жители Татарстана стали жертвами кибермошенников на сумму 4,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Михаил Желаев.