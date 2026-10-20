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Убийца 11 человек отсудил у Почты России компенсацию за задержку письма

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Приговорённый к пожизненному заключению за убийство 11 человек Тельман Сайфаев добился в суде компенсации от АО «Почта России». Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае.



Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, Сайфаев подал иск в суд Пермского края. Он заявил, что испытал серьёзные моральные страдания из-за того, что письмо, отправленное ему из Москвы, доставили с большой задержкой. Вместо нормативных шести дней оно шло 36 дней.

В иске осуждённый указал, что несвоевременная доставка лишила его возможности вовремя получить важную информацию, что вызвало у него чувство подавленности, беспомощности и разочарования, нарушило душевное спокойствие. Сайфаев просил взыскать с почтовой службы 15 тысяч рублей за нарушение контрольных сроков пересылки.

«Исковые требования о взыскании компенсации морального вреда — три тысячи рублей, штрафа в размере одна тысяча рублей, удовлетворить», — говорится в решении суда.

Ранее мужчина направлял в «Почту России» претензию с требованием выплатить компенсацию, но в ответ получил лишь письменное сожаление о срыве сроков. В выплате денег ему отказали.
Александр Огарёв

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