Убийца 11 человек отсудил у Почты России компенсацию за задержку письма

20 октября 2026, 04:35

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Приговорённый к пожизненному заключению за убийство 11 человек Тельман Сайфаев добился в суде компенсации от АО «Почта России». Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае.





Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, Сайфаев подал иск в суд Пермского края. Он заявил, что испытал серьёзные моральные страдания из-за того, что письмо, отправленное ему из Москвы, доставили с большой задержкой. Вместо нормативных шести дней оно шло 36 дней.



В иске осуждённый указал, что несвоевременная доставка лишила его возможности вовремя получить важную информацию, что вызвало у него чувство подавленности, беспомощности и разочарования, нарушило душевное спокойствие. Сайфаев просил взыскать с почтовой службы 15 тысяч рублей за нарушение контрольных сроков пересылки.



«Исковые требования о взыскании компенсации морального вреда — три тысячи рублей, штрафа в размере одна тысяча рублей, удовлетворить», — говорится в решении суда.