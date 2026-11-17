Ким Чен Ын проверил ход строительства горнолыжного курорта в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал стройплощадку, где возводят горнолыжный курорт и сопутствующую туристическую инфраструктуру. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В рамках поездки глава государства побывал в районе города Самчжиён и горы Пэкту. Он детально ознакомился с возводимыми объектами — гостиницами, жилыми домами, зонами отдыха и лыжными трассами. Кроме того, Ким Чен Ын оценил, как продвигаются работы по реконструкции аэропорта и строительству железнодорожной линии в этом районе.
Особое внимание руководитель страны потребовал уделять качеству строительных работ и вопросам защиты окружающей среды. Ким Чен Ын обозначил цель превратить Самчжиён в туристический центр, который будет принимать гостей круглый год, что должно стать важным фактором экономического развития региона.
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