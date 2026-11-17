17 ноября 2026, 04:43

Ким Чен Ын (Фото: www.kremlin.ru)

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал стройплощадку, где возводят горнолыжный курорт и сопутствующую туристическую инфраструктуру. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).