17 ноября 2026, 00:40

Песков: Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на саммите АТЭС в Китае

Ким Чен ЫН и Владимир Путин (www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.