В Кремле рассказали, встретится ли Путин с Ким Чен Ыном на саммите в Китае
Президент России Владимир Путин может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Его слова прозвучали во время беседы с журналистами. Отвечая на вопрос о возможности двусторонних переговоров, Песков заявил: «Конечно, если он будет на саммите АТЭС, то да, конечно».
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Визит Ким Чен Ына в Китай пока не анонсирован официально, однако Пхеньян традиционно принимает участие во встречах на высшем уровне в АТР. Последний раз лидеры России и КНДР виделись в Китае во время торжественного приёма по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в сентябре 2025 года.
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