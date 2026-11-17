17 ноября 2026, 03:37

Фото: iStock/S-S-S

Специалисты Google Threat Intelligence Group (GTIG) выявили первую в истории кибератаку, осуществлённую полностью автономным искусственным интеллектом, без какого‑либо участия человека. Об этом 16 ноября написала газета Politico, ссылаясь на отчёт компании.