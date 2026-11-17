В Google заявили о первой в истории кибератаке автономного ИИ
Специалисты Google Threat Intelligence Group (GTIG) выявили первую в истории кибератаку, осуществлённую полностью автономным искусственным интеллектом, без какого‑либо участия человека. Об этом 16 ноября написала газета Politico, ссылаясь на отчёт компании.
Злоумышленники развернули сеть из нескольких ИИ-агентов, работавших в автоматическом режиме. Система сканировала программный код, сопоставляла версии приложений до и после установки патчей безопасности, находила уязвимости и самостоятельно генерировала методы их использования.
Основной фокус атаки был сосредоточен на французском сегменте интернета. Под ударом оказались сайты СМИ, организаций из сферы развлечений, а также образовательные платформы.
Ранее при проведении кибератак с применением нейросетей обязательно требовалось участие хакеров, которые контролировали процесс и корректировали возникающие ошибки. Новая схема кардинально меняет ситуацию: ИИ способен самостоятельно организовывать масштабные атаки, существенно ускоряя и повышая их эффективность.
В Google подчёркивают, что преступники эволюционируют. Теперь они не ограничиваются отдельными нейросетями, а выстраивают целые автономные системы, отличающиеся высокой скоростью работы.
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