В России после завершения школьных каникул зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
За последнюю неделю в России выявили 608 тысяч случаев респираторных инфекций, в том числе COVID‑19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Число заболевших гриппом составило свыше 2,8 тысячи человек. Несмотря на подъём показателей, уровень заболеваемости остаётся в рамках сезонной нормы.
Преобладающую часть составляют инфекции негриппозной природы — на их долю приходится 79,5% зарегистрированных случаев. На вирусы гриппа приходится 20,3%. Специалисты идентифицировали штаммы A(H1N1) и A(H3N2), а также вирусы типов B и C.
В рамках общенациональной прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 45,4 миллиона человек. Особое внимание медики уделяют вакцинации групп риска: детей, пожилых людей, беременных женщин, а также пациентов с хроническими заболеваниями.
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