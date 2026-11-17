17 ноября 2026, 04:33

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: iStock/Rafael Abdrakhmanov

За последнюю неделю в России выявили 608 тысяч случаев респираторных инфекций, в том числе COVID‑19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.