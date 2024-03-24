Ким Чен Ын выразил соболезнования народу России в связи с терактом

Фото: сайт Кремля
Первый секретарь КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В телеграмме северокорейского лидера также отмечается, что Пхеньян последовательно выступает против всех форм терроризма и что ничто не может оправдать чудовищный терроризм, угрожающий человеческой жизни. Президент Ким Чен Ын также пожелал, чтобы правительство и народ Российской Федерации как можно скорее преодолели последствия терактов, отмечается в ЦТАК.
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Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов