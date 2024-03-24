Кадыров раскрыл цель врагов России после теракта в Красногорске

Фото: сайт Кремля
Враги России пытаются использовать национальный вопрос, чтобы расшатать внутреннюю ситуацию, высказался глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, «есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности», играют на эмоциях людей и используют фашистские методы.
Кадыров отметил, что у России есть опыт борьбы с неонацизмом и что в стране нет препятствий для подавления националистических проявлений.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
Читайте также:
МИД раскритиковал Киев за «пляску на костях»
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 135 снарядов
Бывший советник Пентагона отметил причастность ЦРУ к теракту в «Крокусе»
Кадыров отметил, что у России есть опыт борьбы с неонацизмом и что в стране нет препятствий для подавления националистических проявлений.
«С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации. Так что давайте благоразумно смотреть на вещи, быть объективными и полезными государству гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками западных спецслужб», – заключил глава Чечни.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
Читайте также:
МИД раскритиковал Киев за «пляску на костях»
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 135 снарядов
Бывший советник Пентагона отметил причастность ЦРУ к теракту в «Крокусе»
Александр Климов