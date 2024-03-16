Ким Чен Ын вместе с дочерью поруководил учениями десанта

Фото: РИА Новости/ Александр Сафронов
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью поруководил учениями воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын с дочерью поднялись на наблюдательный пункт, где приняли рапорт о плане учений частей ВДВ и поруководили учениями. Понаблюдав за военнослужащими в бинокль они спустились вниз, чтобы поприветствовать их и посмотреть на стрельбы вблизи.
В свите Ким Чен Ына можно было также заметить секретаря Центрального комитета партии и зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхона. На месте их встретили командиры КНА, среди которых были северокорейский министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль.
Цель учений заключалась в проверке готовности воздушных десантников к мобилизации в различных оперативных поводах в неожиданной ситуации военного времени. Были оценены их практические навыки, примененные к соответствующим способам ведения различных боевых действий.
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В свите Ким Чен Ына можно было также заметить секретаря Центрального комитета партии и зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхона. На месте их встретили командиры КНА, среди которых были северокорейский министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль.
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Ювелина Бернст