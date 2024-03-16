Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным авто

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков
Лидер КНДР Ким Чен Ын на этой неделе впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле AURUS, который ему подарил президент России Владимир Путин, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)..
Использование Ким Чен Ыном подаренного Путиным подарка должно стать наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться, отметила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которая занимает должность заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.
Что касается самого автомобиля, то Ким Ё Чжон заявила, что его функционал «совершенен и абсолютно надежен».
Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства 20 февраля. Руководитель КНДР стал первым из лидеров, кто получил в подарок AURUS.
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Что касается самого автомобиля, то Ким Ё Чжон заявила, что его функционал «совершенен и абсолютно надежен».
«Очень рада, что высший руководитель нашей партии и государства пользуется особой личной машиной, полученной в подарок от лидера России», — подытожила она.
Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства 20 февраля. Руководитель КНДР стал первым из лидеров, кто получил в подарок AURUS.
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Ювелина Бернст