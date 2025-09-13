Ким Чен Ын запретил в КНДР три слова

13 сентября 2025, 14:47

Sun: Слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое» запрещены в КНДР Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Председатель КНДР Ким Чен Ын распорядился отказаться от употребления ряда западных заимствований. Об этом пишет The Sun.