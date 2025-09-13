Ким Чен Ын запретил в КНДР три слова
Председатель КНДР Ким Чен Ын распорядился отказаться от употребления ряда западных заимствований. Об этом пишет The Sun.
В материале сказано, что речь идет о словах «гамбургер», «караоке» и «мороженое». В рамках этой инициативы туристическим гидам на курорте Вонсан, принимающим российских и китайских гостей, велели избегать англицизмов, популярных на Западе и в Южной Корее.
Так, «гамбургер» предложили называть dajin-gogi gyeopppang («двойной хлеб с фаршем»), «мороженое» — eseukimo, а караоке-машины — «машинами для экранного сопровождения».
Ранее российские туристы, побывавшие в КНДР, рассказывали, что им на борту самолёта подавали бургер по рецепту, приписываемому Ким Чен Ыну. Он преподносится как достижение национального масштаба.
