Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР
Путин сообщил, что мост из России в КНДР планируют открыть в 2026 году
На пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 3 по 6 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о планах открытия моста через реку Туманную, который соединит Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Ожидается, что мост будет открыт в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Мост в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную должен быть открыт в следующем году», — отметил Путин, подчеркнув важность этого инфраструктурного проекта для развития сотрудничества между двумя странами.
Помимо этого, президент России Владимир Путин заявил о необходимости трансформации российской экономики в экономику высоких зарплат. Он подчеркнул, что это является важным шагом для улучшения жизненного уровня граждан. Кроме того, Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке жилья, что должно способствовать улучшению жилищных условий в этих регионах. Также президент отметил, что сама жизнь требует внедрения беспилотных технологий, подчеркивая их важность для современного развития.