Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

05 сентября 2025, 08:18

Путин сообщил, что мост из России в КНДР планируют открыть в 2026 году

Фото: iStock/Andrey Kulagin

На пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 3 по 6 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о планах открытия моста через реку Туманную, который соединит Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Ожидается, что мост будет открыт в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.







«Мост в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную должен быть открыт в следующем году», — отметил Путин, подчеркнув важность этого инфраструктурного проекта для развития сотрудничества между двумя странами.