Спецслужбы КНДР полностью уничтожили следы присутствия Ким Чен Ына в Китае

Фото: iStock/Dragos Condrea

Спецслужбы КНДР полностью уничтожили следы присутствия своего лидера Ким Чен Ына на переговорах в Китае. Об этом сообщает telegram-канал Shot.



Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что подобного в международной практике еще не было. Сотрудники делегации полностью уничтожили все следы, которые оставил после себя глава КНДР.

Дошло до того, что один из членов протер салфеткой стул Ким Чен Ына, чтобы на нем не осталось следов ДНК правителя. По мнению спецслужб КНДР, если генетический код главы страны попадет иностранным агентам, то в дальнейшем это может причинить вред.

Иван Мусатов

