Спецслужбы КНДР полностью уничтожили следы присутствия Ким Чен Ына в Китае
Спецслужбы КНДР полностью уничтожили следы присутствия своего лидера Ким Чен Ына на переговорах в Китае. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что подобного в международной практике еще не было. Сотрудники делегации полностью уничтожили все следы, которые оставил после себя глава КНДР.
Дошло до того, что один из членов протер салфеткой стул Ким Чен Ына, чтобы на нем не осталось следов ДНК правителя. По мнению спецслужб КНДР, если генетический код главы страны попадет иностранным агентам, то в дальнейшем это может причинить вред.
