Кинокритик Альперина назвала лучшие российские фильмы 2024 года

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Рейтинг лучших фильмов 2024 года, основанный более чем на 400 списках от авторитетных киноизданий, профильных сайтов, кинокритиков, представил ресурс World of Real, а у нас напечатала российская газета.
Обозреватель «Российской газеты», кинокритик Сусанна Альперина в беседе с «Радио 1» заявила, что в России за 2024 год сняли немало хороших и качественных фильмов.
Кинокритик также отметила фильмы «Воздух», «Жар-птицы», «Вечная зима», «Папа умер в субботу».
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«Мне очень понравился фильм «Мастер и Маргарита» — он стал событием несмотря на то, что эта книга не поддается экранизации. Авторы нашли свой подход. Также меня впечатлил фильм «Пришелец» — он был на московском кинофестивале. Это классное кино с глубокими смыслами. Фильм «Где наши деньги?» и «Холодно» — немножко черные комедии, но сделаны хорошо и тщательно. Фильм «Кончится лето» очень цепляющий. «Сто лет тому вперёд» — новая экранизация и качественно сделанное фэнтези», — поделилась эксперт.
Кинокритик также отметила фильмы «Воздух», «Жар-птицы», «Вечная зима», «Папа умер в субботу».
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