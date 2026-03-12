На премьере фильма у Светланы Ходченковой порвалось платье

12 марта 2026, 18:44

KP.RU: у актрисы Светланы Ходченковой порвалось платье на премьере фильма

Светлана Ходченкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Светлана Ходченкова стала одной из главных героинь премьеры фильма «Жемчуг» в Москве, появившись на красной дорожке в эффектном чёрном платье.