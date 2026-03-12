На премьере фильма у Светланы Ходченковой порвалось платье
Светлана Ходченкова стала одной из главных героинь премьеры фильма «Жемчуг» в Москве, появившись на красной дорожке в эффектном чёрном платье.
Но, как пишет KP.RU, перед самым выходом произошёл форс-мажор — наряд разошёлся по шву. Уезжать с мероприятия было уже невозможно, поэтому актриса всё равно вышла к фотографам и позировала в платье с разрывом.
При этом Ходченкова держалась спокойно и уверенно, будто так и задумывалось. Образ она дополнила алой помадой, украшениями и аккуратным пучком. Уверенность звезды оказалась настолько убедительной, что многие гости даже не заметили неловкости.
На дорожке знаменитость вновь появилась одна, хотя давно состоит в отношениях с бизнесменом Павлом Манченко.
