На премьере фильма у Светланы Ходченковой порвалось платье

KP.RU: у актрисы Светланы Ходченковой порвалось платье на премьере фильма
Светлана Ходченкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Светлана Ходченкова стала одной из главных героинь премьеры фильма «Жемчуг» в Москве, появившись на красной дорожке в эффектном чёрном платье.



Но, как пишет KP.RU, перед самым выходом произошёл форс-мажор — наряд разошёлся по шву. Уезжать с мероприятия было уже невозможно, поэтому актриса всё равно вышла к фотографам и позировала в платье с разрывом.

При этом Ходченкова держалась спокойно и уверенно, будто так и задумывалось. Образ она дополнила алой помадой, украшениями и аккуратным пучком. Уверенность звезды оказалась настолько убедительной, что многие гости даже не заметили неловкости.

На дорожке знаменитость вновь появилась одна, хотя давно состоит в отношениях с бизнесменом Павлом Манченко.

