Пропавшую в Бангкоке россиянку ищут в криминальном квартале

19 сентября 2025, 15:56

Россиянка исчезла в таиландском районе с ночными клубами и наркоторговлей

Эрика Владыко (Фото: Threads* / @erika_milashkina)

В Таиланде при загадочных обстоятельствах исчезла россиянка по имени Эрика — 34-летнюю женщину последний раз видели в одном из самых опасных районов Бангкока. Речь идёт об арабском квартале на улице Сукхумвит, известном разгулом преступности, нелегальными веществами и проституцией. Местные рассказывают, что именно здесь часто бесследно пропадают молодые девушки, в том числе туристки. Эрика — уже третья россиянка, исчезнувшая в этом районе. Об этом сообщает Mash.