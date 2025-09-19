Пропавшую в Бангкоке россиянку ищут в криминальном квартале
В Таиланде при загадочных обстоятельствах исчезла россиянка по имени Эрика — 34-летнюю женщину последний раз видели в одном из самых опасных районов Бангкока. Речь идёт об арабском квартале на улице Сукхумвит, известном разгулом преступности, нелегальными веществами и проституцией. Местные рассказывают, что именно здесь часто бесследно пропадают молодые девушки, в том числе туристки. Эрика — уже третья россиянка, исчезнувшая в этом районе. Об этом сообщает Mash.
По словам знакомых, женщина работала риэлтором и воспитывала маленькую дочь. Несмотря на стабильную работу, Эрика вела активную ночную жизнь — часто бывала в барах и клубах, из-за чего регулярно нанимала нянь для четырёхлетней девочки. Сейчас ребёнок временно находится в детдоме, но сегодня его должна забрать бабушка.
Полиция продолжает розыск. Среди версий — похищение с применением наркотических веществ.
Читайте также: