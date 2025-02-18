Кинокритик Сычев объяснил неточности в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» с Борисовым в главной роли

Все россияне, ведущие блоги или страницы в соцсетях с более чем 10 тысячами подписчиков, обязаны передавать о себе сведения в Роскомнадзор. Памятку о том, как подать заявку на регистрацию, подготовили в ведомстве.

Заявление подаётся через портал госуслуг в личном кабинете владельца блога. Для регистрации необходимо подтвердить свои данные и заполнить информацию о ресурсе. Услуга по регистрации оказывается в течение десяти рабочих дней, однако этот срок может быть продлён по решению ведомства.Важно сохранить номер заявления и разместить его в описании канала или в закреплённом сообщении блога в течение трёх рабочих дней, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность ресурса автору заявки.Уведомление о регистрации поступит в личный кабинет заявителя.После регистрации владелец ресурса должен разместить в его описании уникальную ссылку на запись в реестре РКН.