Кинокритик Сычев объяснил неточности в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» с Борисовым в главной роли

Юрий Борисов в роли А.С.Пушкина (Фото: кадр из трейлера фильма «Пророк. История Александра Пушкина»)
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором сыграл Юрий Борисов, вышел в прокат 14 февраля и уже вызывает множество дискуссий и споров. Зрительский мир будто разделился на два лагеря: одни считают, что кинокартина отлично популяризирует творчество великого поэта, а другие уверены, что искажение фактов и исторические «ляпы» выходят на первый план и не позволяют понять гениальность Солнца русской поэзии.
Кинокритик Сергей Сычев в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением по поводу нашумевшего фильма, назвав его интересной работой.
Кинокритик сказал, что взгляд на великого русского поэта через традиции американских мюзиклов — самобытный и авторский.
Многие из комментаторов пишут об исторических неточностях, о деталях, не свойственных золотому веку. По мнению Сычева, если фильм заставляет людей уточнят информацию в справочниках и узнавать подробнее, то это только плюс кинокартине.
Он подчеркнул, что людям, придирающимся к историческим неточностям, стоит сказать, как много они смотрят документального кино, которое беспристрастно рассказывает о тех или иных эпохах.
Фото: кадр из трейлера фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
В завершении беседы Сергей Сычев назвал представление А.С.Пушкина в роли Юрия Борисова любопытным.
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«Я думаю, что одна из самых сложных задач для любого автора — найти какой-то новый взгляд на то, что, казалось бы, уже все знают. Попробовать как-то совершенно перевернуть свои представления, свои стереотипы о том, что всем известно с детства», — пояснил эксперт.Фото: кадр из трейлера фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Самобытный авторский взгляд через призму американских мюзиклов
Кинокритик сказал, что взгляд на великого русского поэта через традиции американских мюзиклов — самобытный и авторский.
«Фильм может нравиться или не нравиться, но важно то, что он есть. У тех, кто говорит о Пушкине, думает о нем, рассказывает, снимает, ставит спектакли, чаще всего нет никакой новой точки зрения — они просто пересказывают то, что и так уже все давно знают. Здесь есть попытка представить совершенно нового Александра Сергеевича, и более того — вложить в его уста, как в уста пророка, те слова, которых он никогда не писал и не говорил. Подумать, какие стихи он бы написал, если бы он жил сегодня», — объяснил кинокритик.Фото: кадр из трейлера фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Исторические неточности и хейт
Многие из комментаторов пишут об исторических неточностях, о деталях, не свойственных золотому веку. По мнению Сычева, если фильм заставляет людей уточнят информацию в справочниках и узнавать подробнее, то это только плюс кинокартине.
«Не знаю, интересно ли было бы людям смотреть фильм о Пушкине, где люди, действительно, говорили так, как в то время дворяне, то есть преимущественно на французском языке. Причем французский язык был правильный у тех, кто хорошо учился в школе. У других он был с ошибками и вызывал насмешки. Не представляю, насколько интересно было бы людям смотреть фильм о Пушкине-ученом, Пушкине-исследователе», — сообщил собеседник.
Документальность и фактичность
Он подчеркнул, что людям, придирающимся к историческим неточностям, стоит сказать, как много они смотрят документального кино, которое беспристрастно рассказывает о тех или иных эпохах.
«Скорее всего, они его не смотрят именно потому, что им скучно и неинтересно — хочется над вымыслом обливаться слезами. Вот они, собственно, и пошли на Пушкина, а не на какой-нибудь документальный фильм о нем», — высказался кинокритик.
Фото: кадр из трейлера фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
В завершении беседы Сергей Сычев назвал представление А.С.Пушкина в роли Юрия Борисова любопытным.
«Я этот фильм очень поддерживаю», — заключил он.
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Анастасия Панченко