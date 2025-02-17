«Круче него сегодня не знаю артиста»: Юлия Высоцкая призналась, что между ней и Юрой Борисовым возникла химия

Четыре дня понадобилось актрисе Ольге Погодиной, чтобы попасть в Книгу рекордов России — артистка практически без подготовки засунула голову в пасть тигра во время съёмок сериала «Маргарита Назарова». Роль в этом фильме прославила Погодину, но до этой «звёздной» точки ей предстоял долгий и сложный путь. Подробнее — в материале «Радио 1».