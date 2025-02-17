«Круче него сегодня не знаю артиста»: Юлия Высоцкая призналась, что между ней и Юрой Борисовым возникла химия

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Юлия Высоцкая опубликовала видео, на котором Юра Борисов сидит за столом с её мужем Андреем Кончаловским. Актриса высоко оценила талант номинанта на премию «Оскар» и призналась, что сразу почувствовала химию на сцене с ним.
Высоцкая в личном блоге опубликовала чёрно-белое видео, на котором Юра Борисов и Андрей Кончаловский о чём-то очень активно и увлечённо беседуют. К сожалению, услышать их диалог не удалось, поскольку актриса наложила на ролик музыку. Но, что видно отчётливо, – актёр выглядел очень счастливым, а режиссёр улыбался и внимательно слушал собеседника.
Юлия подчеркнула, что далеко не со всеми коллегами у неё случается химия. А Юра, по её словам, в полной мере наделён талантом партнёрства. Она отметила, что он такой актёр, на которого смотришь и абсолютно веришь ему, поскольку никто, как он, не посмотрит на тебя в эту секунду. Причём не важно, происходит это на съёмочной площадке или в бытовой обстановке.
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«Пару лет назад написала одному парню в телеге, что круче Юры сегодня не знаю артиста. По-прежнему стою на своём! А премии – это мелочи, вся жизнь впереди», – написала Высоцкая в своём Telegram-канале.
Юлия подчеркнула, что далеко не со всеми коллегами у неё случается химия. А Юра, по её словам, в полной мере наделён талантом партнёрства. Она отметила, что он такой актёр, на которого смотришь и абсолютно веришь ему, поскольку никто, как он, не посмотрит на тебя в эту секунду. Причём не важно, происходит это на съёмочной площадке или в бытовой обстановке.
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Анастасия Чинкова