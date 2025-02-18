«Не хватает»: Олег Меньшиков высказался о фильме «Пророк. История Александра Пушкина» с Борисовым в главной роли

Юрий Борисов в роли А.С.Пушкина (Фото: кадр из трейлера фильма «Пророк. История Александра Пушкина»)
Фильм о солнце русской поэзии «Пророк. История Александра Пушкина» вышел в прокат 14 февраля и уже вызывает множество дискуссий и споров. Главную роль в кинокартине играет Юрий Борисов.
Cоветский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог, народный артист Российской Федерации Олег Меньшиков в своих социальных сетях высказался о нашумевшей премьере с Юрием Борисовым в главной роли «Пророк. История Александра Пушкина».
Он привел цитату из письма А.С. Пушкина Вяземскому про Байрона: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе».
Олег Меньшиков (Фото: instagram*Olegmenshikov.ru)
И добавил, что во всех фильмах про гениальных людей ему не хватает какой-то изюминки, какого-то «иначе».
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«Я посмотрел фильм «Пророк». Ну такой неожиданный вариант <...>, почему бы и нет. Имеет полное право на существование. Все сработали прекрасно в рамках постановленных режиссером и продюсером задач. Все идеально», — поделился мнением артист.
Он привел цитату из письма А.С. Пушкина Вяземскому про Байрона: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе».
Олег Меньшиков (Фото: instagram*Olegmenshikov.ru)
И добавил, что во всех фильмах про гениальных людей ему не хватает какой-то изюминки, какого-то «иначе».
«Вот этого «иначе» всегда не хватает. В чем они были другие? Они проживали жизнь. Но они были другими людьми. Вот этот секрет «иначе» до сих пор не раскрыт», — сказал Меньшиков.
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Анастасия Панченко