Пушкиновед оценила игру Юры Борисова в фильме о поэте

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)
Игра актера Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» чрезвычайно убедительна. Об этом заявила заведующая Мемориальным музеем-квартирой Пушкина, пушкиновед Галина Седова. По ее мнению, новый фильм о поэте получился «безусловно достоверным».
«Конечно, у каждого из нас «свой Пушкин», свои предпочтения даже в его иконографии, но Пушкин Юры Борисова чрезвычайно убедителен. И дело не во внешнем сходстве, хотя оно, безусловно, имеется. Экранный Пушкин в его исполнении ожил настолько, что оказался узнаваемым как настоящий поэт даже со спины», — поделилась Седова в беседе с «Петербургским дневником».Тем временем актер Илья Любимов, сыгравший в этом фильме роль поэта Василия Жуковского, рассказал, как проходили съемки. В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что в процессе работы они с Борисовым даже пытались понять, какой была тактильность у Пушкина.
«Поделюсь, что в процессе работы над картиной мы с Юрой Борисовым обсуждали даже такие моменты, как насколько Пушкин был тактилен с разными людьми, как он касался их, какую дистанцию выдерживал с тем или иным собеседником. И конечно, становилось ясно, что Жуковский и Пушкин — это друзья», — рассказал артист.Читайте также:
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