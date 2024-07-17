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Кинолог Фокин предложил решение проблемы купания питомцев на общественных пляжах

Кинолог Фокин предложил разделить зоны отдыхающих на пляже
17 июля 2024, 18:03
Фото: iStock/Andreinanc

Фото: iStock/Andreinanc

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин высказал мнение о том, что отдыхать на общественном пляже с домашними питомцами и купаться с ними в одном водоёме абсолютно нормально.
Однако, считает эксперт для того, чтобы не создавать конфликтов на почве нахождения животных с людьми на пляже, необходимо разделить зоны пребывания для людей с питомцами и без них.

«При пляже надо выделить место, где можно отдыхать с животными. Отделить такую контрольную зону, около 50 м, где люди смогут отдыхать вместе с животными. И тогда вопрос будет решён. Только это надо узаконить», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Фокин.



А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, как защититься от курортных «разводов» «продавцов» фото с животными. Специалист отметил, что такие люди пользуются расслабленным состоянием туристов и, предлагая якобы бесплатное фото с интересным зверьком, выманивают из людей деньги.

«Надо понимать, что здесь даже услуги нет. Это те же самые уличные наперсточники. Это как в Египте – залезть на верблюда можно бесплатно, а слезть с него стоит 10 долларов. Поэтому нужно помнить, что если кто-то на местах общего пользования, на курорте, предлагает вам какой-то перформанс, то совершенно понятно, что это не бесплатно», — предупредил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о том, что жара в регионе может вызвать появление диких животных у водоёмов в местах отдыха граждан.

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#пляжи
«Станции утешения» и «Салон Китти»: как проститутки на госслужбе обслуживали Третий рейх
17 июля 2024, 18:06

Фото: iStock/Artsiom Malashenko

В гитлеровской Германии порядок и собранность присутствовали во всех сферах жизни. Не обошли они и проституцию — вермахтовские «Дома терпимости» были организованы государством для обеспечения приятного досуга у военных. Все работницы состояли на госслужбе, получали зарплату и другие социальные гарантии от государства.
Подробнее о расцвете организованной проституции во времена нацистской Германии расскажет редакция «Радио 1».

Как Третий рейх легализовал проституцию


После вторжения в Польшу немецкие солдаты начали терять боевой дух. Не долго думая, власти Германии приняли решение организовать легальные «Дома терпимости», в которых могли бы развлечься и сбросить напряжение военнослужащие. К тому же, гомосексуализм, который несомненно расцвёл бы среди активных молодых мужчин, жестоко порицался среди нацистов.

Фото: iStock/jarino47

Немецкое правительство издало официальный указ, в котором поручалось создать бордели для военных и установить правила их посещения. «Дома терпимости» подразделялись по рангам: на офицерские, на фельдфебельские, на унтер-офицерские и на солдатские. Летчикам, например, предлагали благородно одетых дам. А у солдат были худшие условиях обслуживания.

Кто работал в борделях для немецких солдат


Разумеется, озабоченные идеей о чистоте крови немцы не могли позволить, чтобы защитники страны занимались сексом с женщинами не арийской внешности. Именно поэтому в начале становления официальных «Домов терпимости» на работу в них набирали только немок. Однако позже, когда эта сфера начала бешено разрастаться (появились и бордели на колёсах, которые сопровождали солдат в сражениях), в немецкие бордели также стали принимать голландок, француженок, датчанок, шведок и бельгиек. После 1941 года девушки из Прибалтики и Советского Союза находились в полевых и тыловых домах. Только евреек и цыганок запрещено было набирать в «Станции утешения».

В месяц «дорогие» проститутки, которые встречались с офицерами-лётчиками, могли обслуживать только до 20 клиентов. Те же девушки, которые удовлетворяли потребности рядовых солдат, проходили через 500-600 мужчин за один месяц. Простыни менять требовалось только после каждого 10 клиента.

Эпидемия сифилиса в немецкой армии


Несмотря на то, что немецкие «Дома терпимости» были официальными и все их работницы проходили тщательные обследования, венерические заболевания в них были далеко не редким случаем. Так, немецкие войска накрыла эпидемия сифилиса — заражён был каждый девятый солдат.

Фото: iStock/bruev

«Задача всей немецкой нации — побороть сифилис, еврейскую болезнь», — писал Адольф Гитлер в книге «Mein Kampf».

Хоть правительство и создало для своих солдат все условия для весёлого досуга, солдаты всё же не чурались и нередких в те времени изнасилований женщин, проживавших на захваченных территориях. Известны случаи, когда военные жестоко казнили тех женщин, которые, как они считали, заразили их венерической болезнью.

Шпионки в «Домах терпимости»


Как мы уже писали ранее — все сотрудницы немецких борделей являлись государственными служащими. Известно, что некоторые работницы были завербованы в службу безопасности и гестапо. Таким образом власти использовали проституток для выявления ненадёжных и болтливых подчинённых: у пьяных и довольных мужчин развязывались языки, а жрицы любви лишь услужливо слушали их, передавая полученную информацию руководству.

Бордели в немецких концлагерях


К 1942 году рейхсфюрер СС Гиммлер озаботился повышением производительности труда рабов в концлагерях. И он решил ввести в лагерях «дома терпимости», чтобы дать «прилежно трудящимся заключенным возможность посетить бордель и насладиться обществом женщины». По его мнению, после подобного «поощрения» производительность труда заключённых должны были возрасти в разы.

По большей части проституток в такие места набирали из женских концлагерей. Чаще всего ими становились немки из низших слоёв общества. Еврейкам работать даже в этих «Домах терпимости» было запрещено, так же и еврейским заключённым не разрешалось иметь досуг такого рода.

Фото: iStock/Oliver Chan

Сотрудницам борделей обещали хорошее питание и освобождение после полугода работы. На деле же из «Дома терпимости» их отправляли назад в концлагеря.

«Салон Китти» для нацистской верхушки


В Германии был и один бордель для высшего света. «Салон Китти» был открыт в 1939 году для важных иностранных гостей, однако частыми гостями там были и представители немецкой элиты.

Фото: РИА Новости

Учитывая специфику службы, под эгидой которой создавался салон Китти, не приходится удивляться, что бордель был нашпигован прослушивающей техникой. Подбор персонала осуществлялся строго. Хозяева борделя лично отобрали 20 женщин, которые должны были интеллигентно выглядеть, знать несколько иностранных языков, быть убежденными нацистками и обладать ярко выраженными склонностями к нимфомании. После этого они прошли обучение шпионажу. Фактически в салоне Китти проверяли, насколько высшие функционеры верны режиму и идеям национал-социализма.

В 1942 году в дом, где находился салон Китти, попала авиабомба, и он был закрыт службой безопасности СС.

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«Одному всё, другому — ничего»: Как обойти условия брачного договора
Адвокат Салкин: брачный договор может оспорить как супруг, так и его кредитор
17 июля 2024, 17:48

Фото: istock/kieferpix

За последние десять лет россияне стали реже жениться, при этом процент разводов стал очень высоким. Зачастую этот процесс сложен: суды, конфликты, раздел имущества. Многие, чтобы избежать подобных трудностей, заключают брачный договор, однако все равно не до конца знают свои настоящие права.
Член Адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что брачные договоры заключаются в основном людьми, у которых до брака уже было какое-то нажитое имущество, и они хотят дополнительно гарантированно его закрепить, чтобы избежать судебных споров.

Адвокат обратил внимание, что нельзя путать брачные договоры в России с любыми другими, потому что есть множество нюансов, которые не совпадают.

«В брачном договоре в России нельзя указать никакие обстоятельства. Это мы из американских фильмов взяли. У нас в брачном договоре предусматривается только вопрос владения имуществом, например, что на кого оформлено остается его личным имуществом, либо, что будет общим имуществом, а что личным. Только в таком формате», — сказал эксперт.

Он добавил, что если брачный договор заключен до регистрации брака, то расторгнуть или обжаловать его сложно, потому что на момент брака никакое имущество не делилось. А вот в других случаях обжаловать можно.

«Теоретически есть такой пункт, что если в брачном договоре все одному, а другому ничего, то за это можно попытаться зацепиться, но практика неоднозначная и слабо работающая. Если вы в процессе брака нажили квартиру, машину, дом и сделали отступление 50/50, то его может оспорить как сама сторона (один из супругов), так и кто-то из его кредиторов. Например, вы все переписали на жену, а должны банкам. Банки могут такой брачный договор оспорить, если вы не возвращаете долг. Это все в суде решается», — объяснил адвокат.

По его словам, в настоящее время нотариус, неся ответственность, подписывает «брачные документы» только тогда, когда проверит, не находятся ли люди под действием банкротства, дееспособны ли, не пытаются ли имущество спрятать.

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#семья
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Подмосковные ветеринары спасли дикую пустельгу с перебитым крылом
17 июля 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Дикую птицу с повреждённым крылом принёс на ветеринарную станцию по округам Домодедово и Подольск неравнодушный местный житель, он рассказал, что заметил раненую птицу во время лесной прогулки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Специалисты областной государственной ветслужбы определили, что их пациентка — хищница пустельга из рода соколов. В дикой природе с такой травмой крыла она бы погибла, так как утратила возможность летать», — говорится в сообщении.
Птице сразу начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии и проходит лечение. Когда крыло полностью заживёт, пустельгу отпустят на волю.

По всем вопросам, связанным с работой подмосковных ветеринарных станций, можно обратиться в единый контакт-центр, звонки принимаются по телефону: 8-495-668-01-25 каждый день с девяти утра до девяти вечера.

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#ветеринары
#птица
#лечение
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Новый парк в Павловском Посаде решили назвать «Меленки»
17 июля 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловсий Посад

Новая общественная территория, которую благоустраивают на берегу Клязьмы в Павловском Посаде, будет называться «Меленки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Недавно проводил на своих страницах в соцсетях опрос по поводу названия новой зоны отдыха. По многочисленным отзывам и комментариям, а также основываясь на исторических фактах, решили назвать её парк «Меленки», – рассказал глава городского округа Денис Семёнов.
Как отметили в администрации, в парке уже выполнены работы по обустройству и асфальтированию парковки, монтажу настила на балконах променада, очистке каналов, защите берега от обрушения.

В зоне тихого отдыха установлены беседки и туалетные модули, залиты основания под сцены, павильоны проката и детские игровые площадки, смонтированы конструкции сцены.

Меленки – одна из деревень, на месте которых был образован Павловский Посад. Она находилась в месте слияния рек Вохонки и Клязьмы.

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#павловский посад
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#благоустройство
#городская среда
#подмосковье
#московская область
#денис семёнов
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На подмосковные инфраструктурные площадки привлечено 750 млрд рублей инвестиций
17 июля 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Суммарный объём средств, привлечённых на инфраструктурные площадки Подмосковья, превысил 750 млрд рублей.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Московской области создана самая обширная индустриальная инфраструктура в России. Сегодня в Подмосковье работает более 90 индустриальных площадок для развития предприятий. Это пять особых экономических зон, 69 индустриальных парков и 19 технопарков. На этих площадках работают более 2,3 тыс. резидентов. Объём инвестиций, которые уже вложены предприятиями, превышает 750 млрд рублей, а общий объём заявленных инвестиций – более 960 млрд», – рассказала Зиновьева.
Зампред подчеркнула, что это лишь промежуточный итог, так как инвестиционный блок подмосковного правительства постоянно привлекает новых резидентов на инфраструктурные площадки.

Найти свободные локации для размещения бизнеса в Московской области можно на инвестиционной карте региона.

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#экономика
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#мининвест мо
#московская область
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье ликвидировали более 6,7 тыс. недостроев
17 июля 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры/недострой на Минском шоссе

Свыше 6,7 тыс. объектов незавершённого строительства ликвидировали в Московской области с 2017 года: часть из них снесли, часть достроили и ввели в эксплуатацию. Об этом доложил в ходе видеоконференции губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями области и главами муниципалитетов министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Важность ликвидации недостроенных зданий отметил Андрей Воробьёв.

«Пока есть заброшенные, недостроенные здания, которые портят вид наших городов, мы должны не просто добиваться судебных решений и сносить эти, так сказать, недоразумения. Там должны появляться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — подчеркнул глава региона.
В настоящее время в области ведётся работа по почти 3,7 тыс. недостроенных объектов, сообщил Владислав Гордиенко.

«Наша задача на 2024-2025 годы – максимальная ликвидация недостроев. Из почти 3700 объектов, которые у нас в работе, одна четверть – федеральные, региональные и муниципальные объекты, и три четверти – частные», — уточнил Гордиенко.
Он таже добавил, что из 1300 недостроев, ликвидированных в прошлом году, более половины объектов были достроены. В их число входит здание бывшего кинотеатра в Пушкине, где сейчас размещены торговые точки, санаторий «Истра» в селе Лучинское, зрелищный центр на Минском шоссе в Одинцовском округе и пр.

А на месте снесённых зданий проводится благоустройство или строятся нужные жителям объекты, например, в Орехово-Зуеве на таком участке построили школу, а в Дзержинском обустроили парковку.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#московская область
#подмосковье
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Названы самые необычные вещи, забытые за полгода в подмосковных поездах
17 июля 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Центральной ППК

Пассажиры Центральной ППК с января оставили в поездах около 800 личных вещей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на ЦППК.
«Чаще всего забывали чемоданы, рюкзаки, пакеты, сумки, портфели и коробки. Также теряли мобильные телефоны и детские игрушки. С наступлением весны пассажиры активнее выезжали за город. И если в феврале в поездах нашли лишь 35 забытых предметов, то в марте - уже 172. Больше всего находок за полгода обнаружено в апреле – около 250 личных вещей», – уточнили в министерстве.
Некоторые находки выделялись особенно.
«В январе на Казанском направлении обнаружили ноутбук, а в феврале на Белорусском – фотоаппарат. В марте в поезде нашли бесхозную детскую коляску, термос и коробку с обувью, а в апреле – термосумку и три велосипеда: два механических и электрический. В мае на Казанском направлении обнаружили большую мягкую игрушку», – перечислили в пресс-службе.
Часто пассажиры обнаруживают пропажу после поездки и забирают свои вещи в пунктах оборота поездов. Можно также обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.

Если вещи оставлены на маршрутах МЦД, необходимо позвонить по телефону контакт-центра «Московский транспорт» по номеру 3210 с мобильного телефона. Сотрудник расскажет, как забрать потерянные вещи, которые хранятся на складах до шести месяцев.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье установили более 780 метров ограждений у ж/д путей
17 июля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Центральной ППК

Свыше 780 метров ограждений установили в Московской области возле железнодорожных путей, чтобы перекрыть опасные переходы через рельсы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Обустроили более 780 метров ограждений, из которых 288 метров – железобетонные. Благодаря этому удалось ликвидировать 110 «опасных троп» и снизить количество смертельных случаев», — сказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что ограждения были установлены в двенадцати городских округах Московской области. При этом самый большой объём работ был проделан Богородском и Сергиево-Посадском округах, а также в Люберцах.

В министерстве отметили, что на железнодорожных путях в регионе с начала года погибли около ста человек, причём более половины несчастных случаев произошло на нелегальных тропах.

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#железная дорога
#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
#алексей гержик
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В Подмосковье наступило время сбора черники
17 июля 2024, 16:54

Фото: iStock / Andris Salmins

В Московской области стартовал сезон сбора черники, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. Как сообщают жители Подмосковья и натуралисты, на лесных полянах уже поспели темно-синие ягоды.
«На смену землянике пришла черника. Периодом её сбора считается время с середины июля по сентябрь. Ягоды поспевают, становятся сочными и сладкими. Черника вкусна и полезна. Многие готовят из неё компоты, варенье, джем, перетирают с сахаром. Но лучше всего есть свежие ягоды», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По словам специалистов, черника в основном произрастает во влажных сосновых и еловых лесах. В Подмосковье черничниками богаты леса на границе Талдомского и Дмитровского городских округов, а также лесные массивы Сергиево-Посадского, Шатурского, Орехово-Зуевского и Егорьевского городских округов.

В министерстве напомнили правила сбора черники. Так, не следует собирать несозревшие ягоды – они не дозревают после сбора. Собирать чернику лучше всего в период массового созревания, в сухую погоду, после схода росы. Это снижает вероятность обрыва листьев.

На сбор черники нужно надевать одежду с длинным рукавом и штанинами, а также сапоги во избежание укусов насекомых и змей. Перед употреблением ягоды следует перебрать и промыть под проточной водой.

В Минэкологии напомнили, что сбор общераспространённых видов ягод для собственных нужд разрешён в Подмосковье почти повсеместно. Исключение – особо охраняемые природные территории, где такая деятельность запрещена.

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#ягоды
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#минэкологии мо
#тихон фирсов
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