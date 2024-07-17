Кинолог Фокин предложил решение проблемы купания питомцев на общественных пляжах

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Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин высказал мнение о том, что отдыхать на общественном пляже с домашними питомцами и купаться с ними в одном водоёме абсолютно нормально.
Однако, считает эксперт для того, чтобы не создавать конфликтов на почве нахождения животных с людьми на пляже, необходимо разделить зоны пребывания для людей с питомцами и без них.
А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, как защититься от курортных «разводов» «продавцов» фото с животными. Специалист отметил, что такие люди пользуются расслабленным состоянием туристов и, предлагая якобы бесплатное фото с интересным зверьком, выманивают из людей деньги.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о том, что жара в регионе может вызвать появление диких животных у водоёмов в местах отдыха граждан.
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«При пляже надо выделить место, где можно отдыхать с животными. Отделить такую контрольную зону, около 50 м, где люди смогут отдыхать вместе с животными. И тогда вопрос будет решён. Только это надо узаконить», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Фокин.
А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, как защититься от курортных «разводов» «продавцов» фото с животными. Специалист отметил, что такие люди пользуются расслабленным состоянием туристов и, предлагая якобы бесплатное фото с интересным зверьком, выманивают из людей деньги.
«Надо понимать, что здесь даже услуги нет. Это те же самые уличные наперсточники. Это как в Египте – залезть на верблюда можно бесплатно, а слезть с него стоит 10 долларов. Поэтому нужно помнить, что если кто-то на местах общего пользования, на курорте, предлагает вам какой-то перформанс, то совершенно понятно, что это не бесплатно», — предупредил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о том, что жара в регионе может вызвать появление диких животных у водоёмов в местах отдыха граждан.
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Мелисса Тимофеева