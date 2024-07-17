Запахи и шум: Зоозащитница рассказала, зачем люди содержат много кошек и собак

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Из раза в раз случаются истории, когда жильцы жалуются на шум и неприятных запах из квартир, где соседи держат большое количество животных. Коллективные обращения в полицию самые разные: «слышен вой», «мочой пропахли стены», «в подъезде не продохнуть». Это все может нарушать права и законные интересы людей, которые живут на одной площадке.
Президент Центра правовой зоозащиты, юрист Светлана Ильинская в беседе с «Радио 1» заявила, что против людей, которые содержат много животных, всегда происходит сговор соседей.
По словам зоозащитницы, люди, которые спасают животных, мучаются, потому что всегда подвергаются оскорблениям и критике со стороны окружающих.
Она добавила, что проявляющих сострадание людей всего 3%, и это совершенно разные люди, из разных социальных условий.
Зоозащитница подчеркнула, что приезжающая по вызову соседей полиция забирает хозяев, а животных в итоге выбрасывают на улицу.
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«Соседи наговаривают, потому что недовольны запахом и шумом. Нам звонят каждый день и говорят, что у них живет сумасшедший человек, который якобы издевается над животными, что он бьет десятки своих собак и кошек. А у человека, может, домашний приют. Он спасает животных, и у него не получается это делать идеально. Там и смертность большая у животных, потому что их подбирают больных», — сказала эксперт.
По словам зоозащитницы, люди, которые спасают животных, мучаются, потому что всегда подвергаются оскорблениям и критике со стороны окружающих.
«Это физически тяжело и колоссальные психические страдания приносит, когда видишь, что мучается животное, а никто не помогает. Человек не может их никуда сдать или определить, он вынужден брать себе, ведь если он себе не возьмет, то животное продолжит мучиться. Происходит ужас и кромешный ад. Люди стараются спасать, жертвуют, а на них постоянно идет наговор, их оскорбляют, они окружены ненавистью. В их квартиры незаконно врываются и отбирают животных, а потом выбрасывают их на улицу», — сообщила Светлана Ильинская.
Она добавила, что проявляющих сострадание людей всего 3%, и это совершенно разные люди, из разных социальных условий.
«Самая страшная беда, что государство не решает проблему домашних животных. Спасают животных разные люди — те, которые могут создать условия и те, которые не могут и не знают, что делать, потому что сдать животных нельзя, приюты нигде не принимают. Животных оставляют у себя, а те болеют и умирают. Есть разные люди, которые спасают животных, в том числе люди с психическими отклонениями, им всем животных просто жалко», — сообщила собеседница.
Зоозащитница подчеркнула, что приезжающая по вызову соседей полиция забирает хозяев, а животных в итоге выбрасывают на улицу.
«Животные остались в квартире, кто их заберет? Никто не заберет, их выбросят на улицу. Приюты не забирают животных. Если их изолируют, животных ждет улица, а там и смерть. Соседи сами смогут открыть двери квартиры и выгнать оттуда всех», — заключила Светлана Ильинская.
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Анастасия Бондарева