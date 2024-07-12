Жителей Подмосковья предупредили о непоправимом вреде гелиевых шаров и фонариков

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В подмосковном Минэкологии попросили жителей не запускать в небо гелиевые шарики и фонарики на горючих материалах и батарейках. Всё это негативно сказывается на окружающей среде, сообщили в пресс-службе ведомства.
«То, что весело для нас, не всегда полезно для природы. Шарики и фонарики делают из неэкологичных материалов. После завершения полёта оказывают негативное воздействие на природу и экологию», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Как утверждают специалисты, сдувшиеся шары падают на землю и в водоёмы, где их нередко проглатывают животные, и это становится причиной их гибели. А батарейки, которые находятся в световых шарах, содержат магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк и кадмий. При разложении в природных условиях они попадают в почву и воду.
К тому же проволочные каркасы воздушных фонариков часто становятся ловушкой для птиц, из которых тем не выбраться. Кроме того, фонарики часто приводят к лесным пожарам.
В министерстве напомнили, что на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 м от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов запрещено.
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Лора Луганская