Кинолог Фокин раскрыл, как правильно построить доверительные отношения с собакой

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Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин заявил, что для хорошего поведения собаки хозяину необходимо выстраивать правильные отношения с питомцем, укрепляя доверие друг к другу.
По его словам, сделать это правильно возможно при правильном воспитании питомца, ласкового к нему отношения и постоянных объяснений ему, что хорошо, а что – нет.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявлял, что нет никакой мистики в том, что собаки чувствуют приход хозяина.
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«Надо укрепляться в доверии друг к другу. Доверие заключается в том, что хозяину надо быть с собакой на равных, но при этом немножко выше неё, быть её вожаком. Тогда это доверие будет соблюдаться», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Фокин.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявлял, что нет никакой мистики в том, что собаки чувствуют приход хозяина.
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Мелисса Тимофеева