Толмачёв объяснил закон о штрафах за нарушение правил содержания животных

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Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил о необходимости закона о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных.
Он пояснил, что от условий содержания питомцев зачастую зависят здоровье и жизнь самих людей.
Ранее сообщалось, что в Голицынской участковой ветеринарной лечебнице спасли домашнего ежа.
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«В последние месяцы чаще слышим о нападениях собак на людей. Немало и историй, когда человек остаётся жив, но серьёзно ранен. И далеко не всегда атакуют бродячие собаки, опасность представляют бесконтрольно гуляющие без поводка и намордника собаки. Вот к владельцам таких животных и применяются новые штрафы — отрезвить и напомнить об ответственности», — отметил в беседе с RT Толмачёв.
Ранее сообщалось, что в Голицынской участковой ветеринарной лечебнице спасли домашнего ежа.
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Мелисса Тимофеева