«Провидцы»: Кинологи рассказали, как собаки предчувствуют возвращение хозяина

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Наверняка каждый из вас хотя бы раз замечал, как собака быстрее остальных членов семьи понимает, что ее хозяин вот-вот вернется домой. Она может беспокойно ходить у двери, садиться или ложиться у входа. Но как питомцы это понимают?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что нет никакой мистики в том, что собаки чувствуют приход хозяина.
Помимо ориентации на распорядок дня, собака может запоминать определенные действия других членов семьи: например, кто-то из домочадцев накрывает на стол перед приходом хозяина или подготавливает что-то для него. Эти действия помогают ориентироваться питомцу. Собака замечает, как кто-то достал тарелки или пошел к холодильнику. В определенное время суток это означает для нее некий сигнал, что хозяин вот-вот вернется домой.
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«Собаки не провидцы, которые знают будущие. Дело в том, что питомцы наделены тонким пониманием окружающего мира. Они замечают такие детали, на которые мы не обращаем внимания. Анализ определенных рутинных действий позволяет им легко понимать, когда примерно вернется их хозяин», — сказал он.
Биологические часыЛюди знают, какой сейчас час, благодаря телефонам, часам и другим устройствам. У собак есть свой способ отслеживать время. Благодаря механизму собственных биологических часов, которые сформировались в процессе эволюции, собаки способны чутко реагировать на повторяющиеся изменения в окружающей среде. Природные циклы и биологические часы помогают питомцу определять время. Дикие предки благодаря этому понимали, когда время для охоты, отдыха, смены локации и других важных действий. Именно поэтому собака может предсказывать, когда хозяин придет домой. Она сопоставляет свои биологические часы с распорядком дня владельца и примерно понимает, когда нужно ждать его возвращения домой.
ЗвукиУ собак более чувствительные барабанные перепонки, это дает им возможность различать разные звуки, включая движение лифта и переговоры за дверью. Питомец может даже уловить шум шагов человека от лифта к входной двери и раньше всех встретить любимого хозяина.
Распорядок дняДля собаки нет ничего лучше, чем установленные правила, которые никто не меняет. Она знает, в какой момент времени ее кормят, когда отводят гулять, когда играют. Это и позволяет питомцу определять примерное время возвращения хозяина домой. Если у хозяина одинаковый график работы, и он приходит домой в одно и то же время, это собака запоминает. К моменту, когда владелец подъезжает к дому, питомец уже может ожидать его у двери.
Помимо ориентации на распорядок дня, собака может запоминать определенные действия других членов семьи: например, кто-то из домочадцев накрывает на стол перед приходом хозяина или подготавливает что-то для него. Эти действия помогают ориентироваться питомцу. Собака замечает, как кто-то достал тарелки или пошел к холодильнику. В определенное время суток это означает для нее некий сигнал, что хозяин вот-вот вернется домой.
«Член семьи, к которому больше всего привязана собака, с кем она проводит много времени, кому доверяет и получает удовольствие от общения, имеет большое преимущество перед другими членами семьи: чаще всего питомец будет ожидать и встречать именно этого человека. Предчувствие, что хозяин вот-вот вернется домой — это не мистика, а всего лишь привычка к определённому распорядку дня, развитый интеллект и биологические часы собаки», — заключил Голубев.
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Анастасия Бондарева