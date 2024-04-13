«Дог-фитнес»: Кинологи рассказали, что делать, если собака набрала лишний вес зимой

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Лишний вес зимой может набрать не только человек, но и его четвероногий друг. Отсутствие физической активности и баловство вкусностями приводят к ожирению любой живой организм.
О том, как помочь собаке сбросить набранные за зиму лишние килограммы «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Зимой на улице меньше солнца и света, организм человека и собаки испытывает стресс. Чтобы питомец не грустил, некоторые собаководы грешат лишними угощениями и большим количеством корма. Сокращается длительность прогулок из-за непогоды, соответственно и активность питомца. Все это способствует набору веса, что может негативно влиять на здоровье любимца. Весной все начинают приводить себя в форму: меняют образ жизни, следят за рационом. Если вы заметили, что собака поправилась за зиму, советую пересмотреть рацион вместе с ветеринарным врачом, добавить активные игры и увеличить продолжительность прогулок», — объяснил Голубев.
Как понять, что собака поправилась
В стандарте породы подробно описаны важные характеристики и параметры животного, включая вес. Их нужно взять за основу. Например, по стандарту кобель вельш корги пемброк должен весить 10-12 килограмм, если ваш корги весит 15-17 килограмм, пора задуматься о смене рациона и дополнительных активностях.
Помимо стандарта важно оценивать и уровень физической активности животного. Если вы обладатель активного и любознательно пса, который не может усидеть на месте, то скорее всего ему не грозит лишний вес зимой.
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Визуальный осмотр также поможет вам понять, поправилась ли собака. В норме ребра животного и позвоночник можно легко прощупать, при этом собака крепкая, подтянутая, у неё нет одышки. Если вы с трудом находите ребра и позвоночник, у питомца появились складки на теле (которых не должно быть по стандарту), собаке тяжело на прогулке, у нее есть одышка после непродолжительной игры – скорее всего у питомца есть лишний вес.
Что делать, если у собаки лишний вес
«Хозяин должен понимать, что толстые бока питомца – это не повод для умиления, а призыв к активным действиям. Лишний вес плох для любой собаки. Он негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, влияет на репродуктивные способности и эмоциональное состояние животного», — добавляет Голубев.
В первую очередь важно обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Дело в том, что лишний вес может говорить не о хорошем аппетите, а о проблемах со здоровьем. Возможно вам потребуется сдать анализы, чтобы исключить серьезные заболевания и гормональные сбои. Если проблема обнаружится, вам пропишут специальную диету и курс лечения препаратами.
Но бывает и так, что собака просто много спала зимой и грешила лакомствами, которые радостно выдавал хозяин, не вписывая их в дневной рацион. В этом случае рекомендуется пересмотреть рацион питания: строго следовать правилам дозировки, если предписан диетический корм, приобрести его в специализированных магазинах.
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Также следует исключить калорийные лакомства. Если вы чем-то угощаете питомца, обаятельно вписывайте это в рацион. Замените магазинные угощения на домашние – предлагайте питомцу сушеные яблоки или морковь.
После зимы люди зачастую записываются в фитнес-клуб, чтобы привести себя в форму к лету, у собак тоже есть масса вариантов специализированных клубов – это и бассейн для собак, индивидуальные тренировки по различным дисциплинам, дог-фитнес. Также вам помогут ежедневные прогулки, в которые нужно добавить активные игры.
Любые совместные занятия с собакой помогут прийти в форму как хозяину, так и собаке. Большим бонусом будет проведенное вместе время, которое оценит ваш четвероногий друг.
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Евгения Парфентьева