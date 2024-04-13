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«Дог-фитнес»: Кинологи рассказали, что делать, если собака набрала лишний вес зимой

Кинологи рассказали, что делать, если собака набрала лишний вес зимой
13 апреля 2024, 11:13
Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Лишний вес зимой может набрать не только человек, но и его четвероногий друг. Отсутствие физической активности и баловство вкусностями приводят к ожирению любой живой организм.


О том, как помочь собаке сбросить набранные за зиму лишние килограммы «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Зимой на улице меньше солнца и света, организм человека и собаки испытывает стресс. Чтобы питомец не грустил, некоторые собаководы грешат лишними угощениями и большим количеством корма. Сокращается длительность прогулок из-за непогоды, соответственно и активность питомца. Все это способствует набору веса, что может негативно влиять на здоровье любимца. Весной все начинают приводить себя в форму: меняют образ жизни, следят за рационом. Если вы заметили, что собака поправилась за зиму, советую пересмотреть рацион вместе с ветеринарным врачом, добавить активные игры и увеличить продолжительность прогулок», — объяснил Голубев.

Как понять, что собака поправилась


В стандарте породы подробно описаны важные характеристики и параметры животного, включая вес. Их нужно взять за основу. Например, по стандарту кобель вельш корги пемброк должен весить 10-12 килограмм, если ваш корги весит 15-17 килограмм, пора задуматься о смене рациона и дополнительных активностях.

Помимо стандарта важно оценивать и уровень физической активности животного. Если вы обладатель активного и любознательно пса, который не может усидеть на месте, то скорее всего ему не грозит лишний вес зимой.

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Кинологи рассказали, как отучить собаку спать на хозяйской кровати

Визуальный осмотр также поможет вам понять, поправилась ли собака. В норме ребра животного и позвоночник можно легко прощупать, при этом собака крепкая, подтянутая, у неё нет одышки. Если вы с трудом находите ребра и позвоночник, у питомца появились складки на теле (которых не должно быть по стандарту), собаке тяжело на прогулке, у нее есть одышка после непродолжительной игры – скорее всего у питомца есть лишний вес.

Что делать, если у собаки лишний вес


«Хозяин должен понимать, что толстые бока питомца – это не повод для умиления, а призыв к активным действиям. Лишний вес плох для любой собаки. Он негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, влияет на репродуктивные способности и эмоциональное состояние животного», — добавляет Голубев.

В первую очередь важно обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Дело в том, что лишний вес может говорить не о хорошем аппетите, а о проблемах со здоровьем. Возможно вам потребуется сдать анализы, чтобы исключить серьезные заболевания и гормональные сбои. Если проблема обнаружится, вам пропишут специальную диету и курс лечения препаратами.

Но бывает и так, что собака просто много спала зимой и грешила лакомствами, которые радостно выдавал хозяин, не вписывая их в дневной рацион. В этом случае рекомендуется пересмотреть рацион питания: строго следовать правилам дозировки, если предписан диетический корм, приобрести его в специализированных магазинах.

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Также следует исключить калорийные лакомства. Если вы чем-то угощаете питомца, обаятельно вписывайте это в рацион. Замените магазинные угощения на домашние – предлагайте питомцу сушеные яблоки или морковь.

После зимы люди зачастую записываются в фитнес-клуб, чтобы привести себя в форму к лету, у собак тоже есть масса вариантов специализированных клубов – это и бассейн для собак, индивидуальные тренировки по различным дисциплинам, дог-фитнес. Также вам помогут ежедневные прогулки, в которые нужно добавить активные игры.

Любые совместные занятия с собакой помогут прийти в форму как хозяину, так и собаке. Большим бонусом будет проведенное вместе время, которое оценит ваш четвероногий друг.

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#кинологи
#собаки
#ожирение
#похудение
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SHOT: Муж Блиновской ушёл на СВО
13 апреля 2024, 11:41

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» Елены Блиновской ушёл на СВО, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как сообщает источник СМИ, таким образом Алексей Блиновский пытается избежать развала своей бизнес-империи.

Из двенадцати его фирм уже три находятся в стадии ликвидации: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Также суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп».

Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.
#сво
#елена блиновская
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В Подмосковье зафиксировали 85 случаев укусов клещей
13 апреля 2024, 11:10

Фото: iStock/nechaev-kon

По состоянию на 11 апреля на территории Подмосковья было зафиксировано 85 случаев укусов клещей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
Отмечается, что среди пострадавших также есть 26 детей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 286 случаев присасывания, в том числе 103 среди детей, добавили в Роспотребнадзоре.

По данным источника, по результатам лабораторных исследований пяти клещей, не было выявлено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, клещевого вирусного энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза и других заболеваний.

Напомним, чтобы защитить себя от укусов клещей, прогулки на природе следует совершать в закрытой одежде, а открытые участки кожи обрабатывать специальными репеллентами от клещей. После прогулки нужно тщательно проверять свою одежду и тело, особое внимание уделяя местам, где клещи могут незаметно спрятаться — в волосистой части головы, под мышками, между пальцами и пр.

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#подмосковье
#клещи
#заболевания
#люди
#здоровье
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«Превратилась в ноль»: Продюсер объяснил, почему слава Пугачёвой в РФ потеряна навсегда
Продюсер Дзюник заявил, что слушать Пугачёву в России не захочет больше никто
13 апреля 2024, 09:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Все попытки примадонны Аллы Пугачёвой вернуть любовь россиян обречены на провал, заявил продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.pro.
«Она уже превратилась в ноль! Она думала, что сейчас эти ее две новые песни захватят всю страну и люди будут восхищаться, наслаждаться ее песнями. А оказывается, она никому не нужна здесь! Никто ее слушать безголосую здесь не хочет!» — заявил Дзюник.

Он также заявил, что Пугачёва старается выжать из Родины всё, что возможно. Она до последнего будет пытаться напомнить о себе российскому зрителю, однако, попытки эти бессмысленны, констатировал продюсер.

Напомним, в начале марта 2024 года певица выпустила новый альбом впервые за 16 лет.

Недавно телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена выпустить фильм об Алле Пугачёвой.

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#алла пугачёва
#певица
#продюсер
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Стали известны подробности о состоянии Юрия Куклачёва
Запашный: Юрий Куклачёв находится в тяжёлом, но стабильном состоянии
13 апреля 2024, 09:20

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Артист Юрий Куклачев, которого ранее госпитализировали с юбилейного шоу, находится в тяжелом, но стабильном состоянии после операции. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
Запашный отметил, что ночью артисту провели операцию, которая длилась более трех часов. Он также добавил, что у Куклачёва случился обширный инфаркт.

Напомним, о том, что артисту стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле», стало известно вечером 12 апреля. Куклачев пожаловался на сердце, его увезли на машине «скорой помощи».

Юрий Куклачёв с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года Куклачев занимается руководством собственного театра дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

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#диагноз
#артист
#цирк
#кошка
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Мошенники скачивают вирусы на телефоны россиян, представляясь сотрудниками «Госуслуг»
Ideco: Хакеры, представляясь сотрудниками «Госуслуг», скачивают вирусы россиянам
13 апреля 2024, 09:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Мошенники научились получать доступ к телефонам россиян, заявляя о скачивании антивируса, об этой схеме рассказал директор компании Ideco Дмитрий Хомутов в беседе с «Газета.ru».
По его словам, мошенники представляются сотрудниками финмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Они заставляют своих жертв скачивать приложение, якобы с антивирусом. На самом же деле, при помощи этой программы злоумышленники получают удалённый доступ к телефонам россиян.

«Скорее всего, мошенники вынуждают жертву перейти на специально подготовленный сайт, где можно скачать данное приложение уже с удаленным управлением, которое предоставляет хакерам доступ к устройству человека. Либо злоумышленники заблаговременно создают приложение в Google Play или App Store и подробно рассказывают человеку, как и где его найти», — объяснил Хомутов.

Собеседник издания добавил, что ссылка на вирусное приложение также может прийти человеку по СМС, однако, на эту уловку люди уже практически не ведутся.

Эксперт подчеркнул, что новые способы мошенничества злоумышленники разрабатывают каждые 1,5-2 месяца.

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#мошенники
#госуслуги
#вирус
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«Обесцениваются эмоции»: Врач раскрыл максимальное число сексуальных партнёров за жизнь
Сексолог Булах назвал нормальное количество сексуальных партнёров за жизнь
13 апреля 2024, 08:42

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Человек, который за свою жизнь имел сексуальные отношения с более чем ста партнёрами, начинает обесценивать отношения и эмоции, об этом рассказал сексолог Андрей Булах в беседе с ufa1.ru.
В первую очередь Булах подчеркнул, что единой принятой нормы в плане количества сексуальных партнёров не существует.

Однако, если у человека, вне зависимости от пола, за жизнь было более 15 партнёров, то интерес в серьёзных отношениях у него может пропасть.

«Исследования говорят, что если человек имеет больше 100 партнеров, то начинается обесценивание отношений и эмоций. В этом случае человеку становится сложно строить длительные отношения», — объяснил Булах.

Исходя из этого, говорит специалист, можно вывести норму в 10-15 сексуальных партнёров, на которую ссылаются большинство исследователей.

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#секс
#врач
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Археологи обнаружили в Кении останки самых первых людей на планете Земля
13 апреля 2024, 08:20

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Во время проведения археологических раскопок в Кении были обнаружены останки первых людей, которые заселяли Землю, возрастом около 1,86 миллиона лет. Об этом сообщает Pravda.ru.
«Ученые считают, что окаменелые останки принадлежат виду Homo erectus, первому гоминиду, чья анатомия во многом напоминает современного человека», — передает Pravda.ru.

Такое сходство может говорить о связи между Homo erectus и Homo sapiens. Отмечается, что были найдены часть таза и фрагменты пальцев, которые дополняют «картину истории» развития человека.

Ранее сообщалось, что палеонтологи обнаружили на территории Таиланда останки древнего аллигатора, вид которого ранее не был известен. Проведённые исследования показали, что такой вид рептилии мог жить примерно 230 тысяч лет назад.

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#ученые
#человек
#история
#наука
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На телефоне боевика ВСУ обнаружили видео, на котором офицер избивает солдата
На телефоне погибшего бойца ВСУ нашли кадры избиения солдата офицером
13 апреля 2024, 06:53

Фото: istock / Sinenkiy

На телефоне украинского военнослужащего, который погиб на Херсонском направлении, найдено видео, где офицер Вооруженных сил Украины избивает бойца и стреляет в его сторону. Кадры появились в распоряжении РИА Новости. Сообщается, что изданию их передали правоохранительные органы.
«На смартфоне погибшего вээсушника обнаружено видео, на котором украинский офицер на позициях на херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата», – заявили в силовых структурах.
Стоит отметить, еще предстоит выяснить, был ли солдат в результате выстрелов офицера ранен или убит. Возможно, выстрелы были сделаны для запугивания, отметили правоохранители.


Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский объяснил, почему солдаты ВСУ стали чаще вставать на сторону России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#всу
#избиение
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Россиянам рассказали, как определить наличие шпионских программ на смартфоне
Депутат Немкин: о взломе смартфона могут говорить нагрев и быстрые разрядка
13 апреля 2024, 05:34

Фото: istock / fizkes

Быстрая разрядка, перегрев и внезапные перезагрузки смартфона могут говорить о наличии шпионской программы на устройстве. Об этом предупредил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
«Обнаружить, что доступ к вашему устройству получили мошенники, довольно непросто – обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание — например, если ваш смартфон стал нагреваться или зависать или внезапно перезагружается», — заявил эксперт.
Как утверждает Немкин, о взломе телефона также может говорить быстрая разрядка при недолгом использовании. Также приложения могут появляться и запускаться самостоятельно. Также пользователи могут слышать шум и посторонние звуки во время вызовов.

Депутат отметил, что эти признаки могут быть связаны с загрузкой на устройство сторонних программ, которые используют вычислительную мощность смартфона.

Немкин пояснил, что часто такие программы «приносят» в смартфон непроверенные VPN-сервисы, содержащие вирусы, используемые для майнинга криптовалют. Это проводит к нагреву смартфона, быстрому расходу аккумулятора и повышенному трафику.

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#вирусы
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