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«Может напугать и даже навредить»: Кинолог рассказал, как работать с эмоциями собаки

Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей
26 апреля 2024, 10:10
Фото: iStock/Kerkez

Фото: iStock/Kerkez

Когда у тебя есть собака, важно обеспечить комфорт не только ей, но и окружающим людям и животным. Если собака бурно реагирует на хозяина и окружающих, например, прыгает при встрече – это может стать серьезной проблемой.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей.

«Если собака демонстрирует избыточные эмоции, например, прыгает на гостей в доме или на прохожих, то задача хозяина научить ее спокойной реакции. Такое поведение может напугать и даже навредить. Важно не поощрять бурную реакцию. Если, например, собака прыгает на вас, когда вы приходите домой, реагируйте спокойно, не обращая внимания на питомца до тех пор, пока он не успокоится. Не помешает и обучение командам «Сидеть!» или «Лежать!». Обязательно работайте с перевозбуждением, это сказывается на поведении животного как дома, так и на улице», — прокомментировал эксперт.



По мнению кинолога, бурная реакция собак происходит по определенным причинам.

Закрепленная привычка

Когда щенок с детства привыкает бурно реагировать на пришедшего домой хозяина и домочадцев, это поведение будет проявляться и во взрослом возрасте, если его не корректировать. Чаще всего такую реакцию поощряет хозяин. Он реагирует на то, что любимец встречает его у порога, подбадривает его во время прыжков, дает позитивную обратную связь. Таким образом эта привычка будет сопровождать питомца всегда, при этом прыгать при встрече или знакомстве собака может не только на хозяина, но и на других людей.

Перевозбуждение

Чрезмерная возбудимость и активность собаки может быть обусловлена нестабильной нервной системой и высокой степенью возбудимости питомца. Она будет активно проявляться, если хозяин не занимается этой проблемой, не уделяет должное внимание прогулкам и занятиям с любимцем. Из-за этого собака может не справляться с эмоциями и ярко реагировать на встречу с хозяином или незнакомыми людьми, пытаясь на них запрыгнуть.

Недостаток воспитания

Если хозяин не занимается воспитанием собаки, то он может сталкиваться с проблемным поведением, в частности с прыжками на собаковода, гостей в доме и прохожих. Когда питомец не знает правил и границ, а хозяин не обращает внимание на нежелательное поведение, о спокойной встрече гостей и прогулках можно забыть.

Эксперт отметил, что главную роль в коррекции такого поведения играет хозяин, поэтому нужно воспитывать с раннего возраста.

«Например, если щенок пытается опереться на вас лапами или запрыгнуть, нужно сразу пресекать такое поведение. Опуститесь на колени, дайте себя понюхать, усадите малыша, дождитесь, что он успокоится и похвалите его. Вы можете отвлекать его игрой или усаживать командой «Сидеть!», предотвращая попытки запрыгнуть на хозяина. Таким образом с детства вы обучаете питомца правильному поведению.
Если на вас или прохожих прыгает взрослый пес, нужно научить его спокойной реакции. Во-первых, нельзя поощрять поведение питомца, не позволяйте собаке запрыгивать на вас, не говорите с ней возбужденным тоном. Если питомец пытается запрыгнуть, повернитесь спиной, игнорируйте собаку до тех пор, пока она не успокоится. После этого отдайте команду «Сидеть!» и поощрите за спокойную реакцию. Важно постепенно переучивать собаку, не все может получиться сразу, главное показать, что такое поведение недопустимо», — дал рекомендации эксперт.

На улице не позволяйте любимцу прыгать на прохожих, для этого слегка одергивайте поводок и отдавайте команду «Нельзя!», когда питомец успокаивается, хвалите его и только после этого разрешайте знакомиться с человеком.
Постепенно поведение собаки измениться, главное постоянно работать с любимцем и поощрять его за успехи, заключил Владимир Голубев.

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ФОК с универсальным спортзалом в Бронницах достроят в декабре
26 апреля 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

ФОК с универсальным спортзалом в Бронницах достроят в декабре
«В настоящее время строители монтируют основные несущие конструкции надземной части здания, возводят стены, монтируют наружные инженерные сети. Работы ведутся в соответствии с графиком. На площадке занято 54 человека, используется четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
По проекту, общая площадь ФОКа составит свыше 2 тыс. квадратных метров, здесь будет универсальный спортзал для тренировок и соревнований по различным игровым видам спорта, а также спортзал для индивидуальной силовой подготовки с тренажёрами и зал для фитнеса. Кроме того, предусмотрены раздевалки, помещения для тренеров, медпункт и буфет.

На прилегающей территории будет оборудована парковка.

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Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на майские праздники
Вильфанд: В праздничные выходные в столичном регионе ожидается до 21 градуса тепла
26 апреля 2024, 10:29

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

На длинных праздничных выходных температура воздуха в дневное время в Москве и области может дойти до 21 градуса тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на воскресенье, 28 апреля, северный ветер приведет к понижению ночной температуры, будет всего 4–6 градусов выше нуля. Местами ожидается небольшой дождь.

«Уже днем 28 апреля – облачно с частыми прояснениями. Погода будет без осадков, плюс 16–18 градусов. Но и такой температурный фон будет выше нормы примерно на 2–3 градуса. Такая же погода, но уже совсем без осадков, солнечная, будет 29–30 апреля», – сказал Вильфанд Агентству городских новостей «Москва».

Ночью температура в столице не превысит пяти градусов. При этом днём воздух будет прогреваться до 21 градуса.

В субботу в Москве ожидается летний день. Ожидается до 20–22 градусов тепла, при этом в области столбики термометров могут подняться до 23 градусов. Ночью температура не опустится ниже 10 градусов. Однако местами пройдёт дождь с грозой, усилится ветер.

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#воздух
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Школьников Подмосковья приглашают на «Урок цифры» по электронной коммерции
26 апреля 2024, 10:05

Фото: iStock/Ridofranz

Новый обучающий семинар для школьников в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» откроется 6 мая, он будет посвящён технологии интернет-торговли, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Из нового урока ребята узнают, как технически устроена электронная коммерция, а также люди каких профессий участвуют в создании и поддержке технологий интернет-торговли», — говорится в сообщении.
В уроке есть блоки разных уровней сложности — для младшеклассников, учеников средней школы и старшеклассников. Интерактивные тренажёры помогут ученикам примерить на себя роль программистов, аналитиков и тестировщиков. Ребята проведут собственное исследование рынка и узнают, как справиться с высокими нагрузками на сайт.

Новый учебный материал будет доступен с 6 мая на портале проекта «Урок цифры».

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#школьники
#информатика
#мингосуправления мо
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Полицейские Сергиева Посада провели с гимназистами беседу о противодействии терроризму
26 апреля 2024, 09:40

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическую беседу о противодействии экстремизму и терроризму провели полицейские с учениками гимназии в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Юным участникам беседы рассказали, как опасны террористические и экстремистские проявления в молодёжной среде, и напомнили, что надо сохранять бдительность — особенно в социальных сетях, где взрослые могут подстрекать подростков к противоправным действиям», — говорится в сообщении.
Гимназистам рассказали, какие формы может принимать экстремизм в обществе, а также объяснили, как нужно действовать при обнаружении подозрительного предмета.

Кроме того, ребятам напомнили, что за ложное сообщение о терроризме виновному грозит административная и уголовная ответственность.

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#терроризм
#экстремизм
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Кадеты из Каширы выиграли областной слёт часовых постов памяти «Пост №1»
26 апреля 2024, 09:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширские кадеты стали победителями областного слета часовых постов памяти. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования проводились 23 апреля в Подольске на площади Славы.

В мероприятии приняли участие свыше 20 военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Московской области.

«Городской округ Кашира представил отряд «Казаки России» школы №7. Ребята соревновались в четырех номинациях: вынос и представление знамени, строевые приёмы с оружием (ММГ АК-74) на месте, заступление на Пост и смена часовых Поста №1 и возложение цветов к мемориалу», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что каширские кадеты выиграли золото во всех номинациях и заняли первое общекомандное место соревнований.

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Мужчина с самым большим пенисом рассказал о сложностях, с которыми он сталкивается
26 апреля 2024, 08:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

Обладатель самого большого пениса в мире 53-летний Джон Фалкон из США рассказал, как относится к своей особенности, приводит его слова LADbible.
Мужчина сообщил, что длина его пениса составляет более 33 сантиметров. Это позволяет чувствовать себя уверенным и необходимости кому-то что-то доказывать у него нет. Фалкон отметил, что он испытывает сложности с выбором одежды, так как стандартные брюки и нижнее белье ему тесны.

При этом американец заявил, что не считает свою особенность гарантом успеха у женщин. Он выразил уверенность в том, что хорошая спортивная форма и обаяние способны оказать на противоположный пол более положительный эффект.

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#женщины
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Выявлена мошенническая схема выманивания денег у ветеранов в преддверии Дня Победы
Ирина Волк: мошенники придумали схему, как выманить деньги у ветеранов
26 апреля 2024, 07:40

Фото: iStock/Butsaya

Полиция выявила ресурсы, на которых ветеранам обещают выплаты от 50 до 300 тысяч рублей, для этого они требуют оплатить комиссию и ввести данные банковской карты. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, мошенники пытаются использовать приближающийся День Победы в своих криминальных целях. Удалось выявить ресурсы, где ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Для этого злоумышленники требуют оплатить комиссию и ввести данные банковской карты.

«Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают все новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны – тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они – поколение победителей – золотой фонд нашей великой страны», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Она призвала всех проявлять бдительность и провести работу с пожилыми родственниками во избежание их обмана. Также следует принять меры, чтобы обезопасить их от звонков или визитов злоумышленников.

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#вирусы
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Сексолог раскрыла главные причины нежелания мужчин заниматься сексом
26 апреля 2024, 04:34

Фото: istock / fizkes

Желание мужчин постоянно заниматься сексом — заблуждение. Главные причины отказа от интимной близости назвала сексолог Трейси Кокс в материале для Daily Mail.
Как утверждает Кокс, многие женщины могут подозревать мужей в измене, если секс становится редкостью. Но, по словам эксперта, этому есть и другие объяснения. В первую очередь Кокс назвала проблемы с потенцией, о которых мужчина не желает рассказывать.

«К несчастью для мужчин, на эрекцию влияет довольно много вещей. Диабет, болезни сердца, высокое кровяное давление, избыточный вес, низкий уровень тестостерона, нездоровый образ жизни, стресс и тревога. Когда эрекция не возникает первый раз, это отрезвляет. Если это повторяется вновь, большинство мужчин считают, что настал худший момент в жизни», — пояснила сексолог.
Она также обратила внимание, что многие лучше выберут отказаться от секса, чем снова попасть в подобную ситуацию.

Еще одной причиной может стать неприятие изменений тела в силу возраста. Кокс указала, что часто мужчины не меньше женщин переживают о старении, иногда это перерастает в комплексы и даже в депрессию.

Также мужчины могут отказаться от секса из-за низкого либидо от природы. Кокс уточнила, что такую особенность можно не заметить, поскольку при регулярной половой жизни уровень влечения повышается. Но стоит только наступить периоду воздержания, к примеру, из-за рождения ребенка, либидо возвращается к естественному уровню.

Помимо этого, отсутствие желания можно объяснить психологическими факторами. В частности, на это сильно влияют стресс, тревога, а также детские травмы. По словам специалистки, мужчина может подсознательно избегать интима, если вырос в семье, где отец изменял матери или избивал ее.

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Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России: сколько платят
Headhunter: самые высокие зарплаты в России получают айтишники и геодезисты
26 апреля 2024, 04:06

Фото: istock / Drazen Zigic

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали IT-специалисты и геодезисты. Также в первом квартале произошел рост зарплатных предложений в сфере услуг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные российских сервисов по поиску работы Headhunter и «Работа.ру».
«В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей, дата-сайентист с 200 тысячами рублей», — указано в таблице с данными от сервиса Headhunter.
На четвертой и пятой строчке списка расположились системный аналитик и геодезист с медианной зарплатой немного выше 150 тысяч в месяц. Вместе с этим уровень зарплаты последнего вырос практически на треть (31%) в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Самый большой прирост к зарплате произошел у креативного директора и составил 76%. Предлагаемая зарплата экспертов этого профиля в среднем держится на уровне 140 тысяч рублей в месяц.

Наибольший рост зарплатных предложений в первом квартале зафиксирован в сфере услуг, сообщила директор по аналитике, исследованиям и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

«В среднем возможный доход в этих сферах за год вырос на 32% и составил 83,8 тысячи рублей. В первом квартале 2023 года такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в размере 63,5 тысяч рублей», — рассказала собеседница издания.
Второе место по приросту зарплатных предложений занимает сфера красоты и здоровья, увеличившись на 24,8%. Специалисты бьюти-сферы в первые 3 месяца года могли претендовать на 90,4 тысячи рублей в месяц, в 2023 году — на 72,4 тысячи рублей.

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