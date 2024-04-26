«Может напугать и даже навредить»: Кинолог рассказал, как работать с эмоциями собаки

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Когда у тебя есть собака, важно обеспечить комфорт не только ей, но и окружающим людям и животным. Если собака бурно реагирует на хозяина и окружающих, например, прыгает при встрече – это может стать серьезной проблемой.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей.
По мнению кинолога, бурная реакция собак происходит по определенным причинам.
Закрепленная привычка
Когда щенок с детства привыкает бурно реагировать на пришедшего домой хозяина и домочадцев, это поведение будет проявляться и во взрослом возрасте, если его не корректировать. Чаще всего такую реакцию поощряет хозяин. Он реагирует на то, что любимец встречает его у порога, подбадривает его во время прыжков, дает позитивную обратную связь. Таким образом эта привычка будет сопровождать питомца всегда, при этом прыгать при встрече или знакомстве собака может не только на хозяина, но и на других людей.
Перевозбуждение
Чрезмерная возбудимость и активность собаки может быть обусловлена нестабильной нервной системой и высокой степенью возбудимости питомца. Она будет активно проявляться, если хозяин не занимается этой проблемой, не уделяет должное внимание прогулкам и занятиям с любимцем. Из-за этого собака может не справляться с эмоциями и ярко реагировать на встречу с хозяином или незнакомыми людьми, пытаясь на них запрыгнуть.
Недостаток воспитания
Если хозяин не занимается воспитанием собаки, то он может сталкиваться с проблемным поведением, в частности с прыжками на собаковода, гостей в доме и прохожих. Когда питомец не знает правил и границ, а хозяин не обращает внимание на нежелательное поведение, о спокойной встрече гостей и прогулках можно забыть.
Эксперт отметил, что главную роль в коррекции такого поведения играет хозяин, поэтому нужно воспитывать с раннего возраста.
На улице не позволяйте любимцу прыгать на прохожих, для этого слегка одергивайте поводок и отдавайте команду «Нельзя!», когда питомец успокаивается, хвалите его и только после этого разрешайте знакомиться с человеком.
Постепенно поведение собаки измениться, главное постоянно работать с любимцем и поощрять его за успехи, заключил Владимир Голубев.
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«Если собака демонстрирует избыточные эмоции, например, прыгает на гостей в доме или на прохожих, то задача хозяина научить ее спокойной реакции. Такое поведение может напугать и даже навредить. Важно не поощрять бурную реакцию. Если, например, собака прыгает на вас, когда вы приходите домой, реагируйте спокойно, не обращая внимания на питомца до тех пор, пока он не успокоится. Не помешает и обучение командам «Сидеть!» или «Лежать!». Обязательно работайте с перевозбуждением, это сказывается на поведении животного как дома, так и на улице», — прокомментировал эксперт.
По мнению кинолога, бурная реакция собак происходит по определенным причинам.
Закрепленная привычка
Когда щенок с детства привыкает бурно реагировать на пришедшего домой хозяина и домочадцев, это поведение будет проявляться и во взрослом возрасте, если его не корректировать. Чаще всего такую реакцию поощряет хозяин. Он реагирует на то, что любимец встречает его у порога, подбадривает его во время прыжков, дает позитивную обратную связь. Таким образом эта привычка будет сопровождать питомца всегда, при этом прыгать при встрече или знакомстве собака может не только на хозяина, но и на других людей.
Перевозбуждение
Чрезмерная возбудимость и активность собаки может быть обусловлена нестабильной нервной системой и высокой степенью возбудимости питомца. Она будет активно проявляться, если хозяин не занимается этой проблемой, не уделяет должное внимание прогулкам и занятиям с любимцем. Из-за этого собака может не справляться с эмоциями и ярко реагировать на встречу с хозяином или незнакомыми людьми, пытаясь на них запрыгнуть.
Недостаток воспитания
Если хозяин не занимается воспитанием собаки, то он может сталкиваться с проблемным поведением, в частности с прыжками на собаковода, гостей в доме и прохожих. Когда питомец не знает правил и границ, а хозяин не обращает внимание на нежелательное поведение, о спокойной встрече гостей и прогулках можно забыть.
Эксперт отметил, что главную роль в коррекции такого поведения играет хозяин, поэтому нужно воспитывать с раннего возраста.
«Например, если щенок пытается опереться на вас лапами или запрыгнуть, нужно сразу пресекать такое поведение. Опуститесь на колени, дайте себя понюхать, усадите малыша, дождитесь, что он успокоится и похвалите его. Вы можете отвлекать его игрой или усаживать командой «Сидеть!», предотвращая попытки запрыгнуть на хозяина. Таким образом с детства вы обучаете питомца правильному поведению.
Если на вас или прохожих прыгает взрослый пес, нужно научить его спокойной реакции. Во-первых, нельзя поощрять поведение питомца, не позволяйте собаке запрыгивать на вас, не говорите с ней возбужденным тоном. Если питомец пытается запрыгнуть, повернитесь спиной, игнорируйте собаку до тех пор, пока она не успокоится. После этого отдайте команду «Сидеть!» и поощрите за спокойную реакцию. Важно постепенно переучивать собаку, не все может получиться сразу, главное показать, что такое поведение недопустимо», — дал рекомендации эксперт.
На улице не позволяйте любимцу прыгать на прохожих, для этого слегка одергивайте поводок и отдавайте команду «Нельзя!», когда питомец успокаивается, хвалите его и только после этого разрешайте знакомиться с человеком.
Постепенно поведение собаки измениться, главное постоянно работать с любимцем и поощрять его за успехи, заключил Владимир Голубев.
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Анастасия Бондарева