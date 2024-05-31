Морковь, курица, яблоко, киноа: Кинологи назвали неожиданные продукты, полезные для собак

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Когда мы решаем вести здоровый образ жизни, мы в первую очередь задумываемся о правильном питании. Мы включаем в меню разные полезные добавки, витамины, обращаем внимание на так называемые суперфуды. Некоторые собаководы в попытках разнообразить рацион любимца и сделать его полезным, тоже добавляют в его пищу подобные продукты.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что такое суперфуды и нужны ли они питомцу.
Суперфуды — это продукты, которые обладают высокой ценностью для организма из-за концентрации в них полезных веществ. Иными словами — это продукты с высокой питательной ценностью. К ним можно отнести овощи, фрукты, цельные зерновые, орехи, бобовые. Благодаря своему составу, эти продукты помогают стимулировать обмен веществ, нормализовать состояние шерсти, слизистых оболочек. Кроме того, некоторые суперфуды способствуют лучшему перевариванию пищи у домашних любимцев.
Будьте внимательны, прежде, чем добавлять тот или иной продукт в рацион питомца, важно убедиться, что он не навредит собаке. Следите за реакцией организма на суперфуд и, при возникновении проблем с кожей, слизистыми или ЖКТ убирайте продукт из рациона. Суперфуды можно найти в магазине диетических продуктов или даже в зоомагазине. Кроме того, вы можете приготовить их для любимца самостоятельно.
Другой вариант полезных угощений можно сделать из курицы, яблока и киноа. Измельчите в блендере куриное филе и половину яблока. Замочите несколько ложек киноа в воде, а после того, как они размякнут, добавьте к получившейся массе. Скатайте шарики и отправьте в духовку запекаться на 30-40 минут.
Тенденция увлечения суперфудами перенесла многое из человеческого меню в рацион домашних любимцев. Но кинологи настоятельно рекомендуют прежде, чем вносить разнообразие в рацион собаки, проконсультироваться со специалистами.
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«Если отойти от громких маркетинговых заголовков и призывов, то можно заметить, что многие так называемые суперфуды давно добавляют в корм для собак. Например, в составе корма можно заметить спирулину или зеленую фасоль. Последняя содержит много витаминов-антиоксидантов, железо, фолиевую кислоту, минералы и клетчатку. Конечно, не нужно гнаться за разнообразными суперфудами, чтобы накормить ими питомца, но, если вы решили давать их собаке, вреда от них не будет», — прокомментировал эксперт.
Суперфуды — это продукты, которые обладают высокой ценностью для организма из-за концентрации в них полезных веществ. Иными словами — это продукты с высокой питательной ценностью. К ним можно отнести овощи, фрукты, цельные зерновые, орехи, бобовые. Благодаря своему составу, эти продукты помогают стимулировать обмен веществ, нормализовать состояние шерсти, слизистых оболочек. Кроме того, некоторые суперфуды способствуют лучшему перевариванию пищи у домашних любимцев.
Что такое суперфуды
Суперфуды для собакСуперфуды можно найти в составах кормов. Спирулина, антарктический криль, лососевое или кокосовое масло – эти и другие продукты обычно добавляют в корма премиум-класса.
Будьте внимательны, прежде, чем добавлять тот или иной продукт в рацион питомца, важно убедиться, что он не навредит собаке. Следите за реакцией организма на суперфуд и, при возникновении проблем с кожей, слизистыми или ЖКТ убирайте продукт из рациона. Суперфуды можно найти в магазине диетических продуктов или даже в зоомагазине. Кроме того, вы можете приготовить их для любимца самостоятельно.
Льняное семяСемена льна содержат много омега-3 жирных кислот и кальция. Муцилаж, содержавшийся в семенах защищает ЖКТ, а льняное масло делает шерсть гладкой и блестящей. Этот продукт можно подмешивать в корм собаке 2-3 раза в неделю. Для этого замочите семена льна в воде и измельчите в блендере. Затем добавьте одну чайную ложку пюре в корм.
Лакомство-суперфудСделайте для любимца полезное лакомство. Для этого измельчите в блендере бедро курицы, морковь и семена льна, добавьте одно яйцо. Из получившейся смеси сформируйте шарики. Отправьте их в духовку, разогретую на 180 градусов на 10 минут, затем уменьшите температуру до 170-160 градусов и готовьте еще 30 минут. Дайте готовым шарикам остыть, а затем угощайте собаку.
Другой вариант полезных угощений можно сделать из курицы, яблока и киноа. Измельчите в блендере куриное филе и половину яблока. Замочите несколько ложек киноа в воде, а после того, как они размякнут, добавьте к получившейся массе. Скатайте шарики и отправьте в духовку запекаться на 30-40 минут.
Тенденция увлечения суперфудами перенесла многое из человеческого меню в рацион домашних любимцев. Но кинологи настоятельно рекомендуют прежде, чем вносить разнообразие в рацион собаки, проконсультироваться со специалистами.
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Анастасия Бондарева